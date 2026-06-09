Avertisment Salvamont România pentru sezonul de vară 2026: Urșii și viperele, tot mai aproape de traseele turistice
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Salariile cresc doar pe hârtie: Câștigul real rămâne pe minus în 2026. ,,Se va menține în teritoriu negativ”
Salariile cresc doar pe hârtie: Câștigul real rămâne pe minus în 2026. ,,Se va menține în teritoriu negativ” Câștigul salarial mediu brut ar urma să ajungă în 2026 la 9.217 lei, în creștere cu 5,8% față de anul precedent, potrivit Prognozei macroeconomice 2026-2029 publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP). Cu toate acestea, […]
O nouă materie ar putea deveni obligatorie în şcoli. Ce ar urma să învețe copiii la „Educația pentru sănătate”
O nouă materie ar putea deveni obligatorie în şcoli. Ce ar urma să învețe copiii la „Educația pentru sănătate” Elevii ar putea avea o nouă oră obligatorie la școală, dedicată unor teme care, de multe ori, lipsesc din discuțiile de acasă: sănătate, sex, vaccinare sau consumul de droguri. Mai mulți parlamentari au depus o inițiativă […]
PENSII 2026 | Se cumulează pensia din străinătate și cea din România? Cum se calculează și cine plătește banii
PENSII 2026 | Se cumulează pensia din străinătate și cea din România? Cum se calculează și cine plătește banii Români care au lucrat în Italia, Germania, Spania sau în alte state din Uniunea Europeană se întreabă același lucru când se apropie de pensionare: dacă am contribuit și în România, și în străinătate, primesc două pensii […]
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Salariile cresc doar pe hârtie: Câștigul real rămâne pe minus în 2026. ,,Se va menține în teritoriu negativ”
Salariile cresc doar pe hârtie: Câștigul real rămâne pe minus în 2026. ,,Se va menține în teritoriu negativ” Câștigul salarial...
O nouă materie ar putea deveni obligatorie în şcoli. Ce ar urma să învețe copiii la „Educația pentru sănătate”
O nouă materie ar putea deveni obligatorie în şcoli. Ce ar urma să învețe copiii la „Educația pentru sănătate” Elevii...
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Taxa la gunoi „saltă” de la 1 iulie 2026: Primăria Alba Iulia grăbește procedura pentru aprobarea noilor tarife de salubritate
Taxa la gunoi „saltă” de la 1 iulie 2026: Primăria Alba Iulia grăbește procedura pentru aprobarea noilor tarife de salubritate...
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Eric și Eduard Radu, de la „Românii au talent” la… Festivalul Cireșelor 2026, de la Hăpria Ediția 2026 a Festivalului...
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FOTO | Dansatoarele Școlii de Dans Chirilă din Alba Iulia, calificate pentru a 7-a oară la Campionatele Europene de dans: Calificativul „Gold” s-a strigat de 18 ori pentru Alba Iulia la Târgu Secuiesc
Dansatoarele Școlii de Dans Chirilă din Alba Iulia, calificate pentru a 7-a oară la Campionatele Europene de dans: Calificativul „Gold”...
Peste 93.000 de lei pentru un pachet software educațional la Școala Gimnazială Singidava Cugir
Peste 93.000 de lei pentru un pachet software educațional la Școala Gimnazială Singidava Cugir Școala Gimnazială „Singidava” din Cugir continuă...
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FOTO | Balastierele și exploatările de agregate minerale din Alba, tot mai aproape de legalitate: Încasări cu 2 milioane mai mari față de 2025, la bugetul județului
Balastierele și exploatările de agregate minerale din Alba, tot mai aproape de legalitate: Încasări cu 2 milioane mai mari față...
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Modernizarea străzilor din comuna Săsciori continuă: Investiție de peste 1,3 milioane de lei pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere Primăria Comunei Săsciori...
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