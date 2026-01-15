Avertisment ISU Alba, după ce trei persoane au murit în incendii, în primele două săptămâni din 2026. Recomandările pompierilor

Primele două săptămâni ale acestui an au fost umbrite de tragedii în județul Alba, unde incendiile izbucnite au provocat moartea a trei persoane, rănirea gravă a alteia, aflată în stare critică la spital, și trimiterea altor două victime cu arsuri minore la unități medicale.

Autoritățile avertizează că pericolul este departe de a fi încheiat, pe fondul valului de ger anunțat pentru perioada următoare.

,,Incendiile din primele 2 săptămâni ale acestui an au fost marcate de evenimente tragice în județul nostru. Din păcate, incendiile izbucnite la locuințe au lăsat în urmă un bilanț dureros:

– 3 persoane și-au pierdut viața;

– O persoană se află în stare gravă la spital, luptându-se pentru viață din cauza arsurilor suferite.

– Alte 2 persoane au fost transportate la spital cu arsuri minore

PERICOLUL NU A TRECUT! Având în vedere că prognoza meteo anunță un nou val de ger în perioada următoare, riscul producerii unor astfel de tragedii crește considerabil odată cu intensificarea utilizării sistemelor de încălzire.

Pentru a vă proteja familia și locuința, ISU Alba face un apel urgent la responsabilitate. Respectați cu strictețe următoarele măsuri de siguranță:

COȘURILE DE FUM – Principala cauză de incendiu

– Curățarea este obligatorie: Verificați și curățați coșurile de evacuare a fumului de funinginea depusă.

– Asigurați-vă că burlanele și coșurile de fum sunt izolate corespunzător față de materialele combustibile (grinzi, planșee din lemn).

– Nu folosiți coșuri de fum crăpate sau deteriorate.

APARATELE DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICE

– Nu utilizați radiatoare, aeroterme sau reșouri fabricate artizanal.

– Evitați conectarea mai multor consumatori mari în aceeași priză sau prelungitor.

– Nu lăsați aparatele electrice sub tensiune atunci când părăsiți locuința sau când dormiți.

– Păstrați materialele inflamabile (perdele, pături, mobilier) la cel puțin 1 metru distanță de sursele de căldură.

Viața are prioritate! Un moment de neatenție sau o neglijență aparent minoră pot duce la pierderi ireparabile. Nu deveniți o cifră în statistica incendiilor!

Prevenția salvează vieți. Stop incendiilor la locuințe!”, se arată într-un mesaj publicat de ISU Alba.

