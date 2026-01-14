UPDATE | INCENDIU în Lunca Mureșului: O locuință arde generalizat. O persoană, rămasă în casa în flăcări

Un incendiu s-a produs în seara zilei de miercuri, 14 ianuarie 2026, în Lunca Mureșului.

„Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în Lunca Muresului.

Din informațiile preliminare incendiul se manifestă la acoperișul unei locuințe.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 19.10.

UPDATE, ISU Alba, ora 19.45:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la locuință, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.

În urma efectuării recunoașterii, a fost identificată o persoană surprinsă in interiorul locuinței.

​În acest moment, misiunea prioritară a salvatorilor este extragerea persoanei surprinse în interiorul imobilului.

Echipajele de căutare-salvare au demarat manevrele pentru pătrunderea în locuință în vederea evacuării persoanei.

​Se intervine simultan pentru localizarea și stingerea incendiului și totodată, protejarea perimetrului de siguranță necesar operațiunilor de salvare.

