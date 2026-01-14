Curier Județean

UPDATE | INCENDIU în Lunca Mureșului: O locuință arde generalizat. O persoană, rămasă în casa în flăcări

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

în

De

UPDATE | INCENDIU în Lunca Mureșului: O locuință arde generalizat. O persoană, rămasă în casa în flăcări

Un incendiu s-a produs în seara zilei de miercuri, 14 ianuarie 2026, în Lunca Mureșului. 

„Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în Lunca Muresului.

Din informațiile preliminare incendiul se manifestă la acoperișul unei locuințe.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 19.10.

UPDATE, ISU Alba, ora 19.45:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la locuință, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.

În urma efectuării recunoașterii, a fost identificată o persoană surprinsă in interiorul locuinței.

​În acest moment, misiunea prioritară a salvatorilor este extragerea persoanei surprinse în interiorul imobilului.

Echipajele de căutare-salvare au demarat manevrele pentru pătrunderea în locuință în vederea evacuării persoanei.

​Se intervine simultan pentru localizarea și stingerea incendiului și totodată, protejarea perimetrului de siguranță necesar operațiunilor de salvare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Un autoturism implicat în evenimentul rutier de la kilometrul 3 al autostrăzii

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

în

14 ianuarie 2026

De

ACCIDENT pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Un autoturism implicat în evenimentul rutier de la kilometrul 3 al autostrăzii Un accident s-a produs în seara zialei de ,miercuri, 14 ianuarie 2026, pe Autostrada A10 Sebeș-Turda.  „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A10, km 3. În accident este […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Beneficiarii de ajutor social și deținuții din Aiud, intervenție pentru curățarea trotuarelor din jurul școlilor, grădinițelor și altor zone din oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

14 ianuarie 2026

De

Beneficiarii de ajutor social și deținuții din Aiud, intervenție pentru curățarea trotuarelor din jurul școlilor, grădinițelor și altor zone din oraș Beneficiarii de ajutor social, persoanele private de libertate, alături de angajații SPAPL și ai unităților de învățământ au participat, astăzi, 14 ianuarie 2026, la o acțiune de curățare în mai multe zone din oraș.  […]

Citește mai mult

Curier Județean

ASTĂZI | COD GALBEN de burniță și ploi în județul Alba. Localitățile vizate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

14 ianuarie 2026

De

ASTĂZI | COD GALBEN de burniță și ploi în județul Alba. Localitățile vizate Meteorologii ANM au emis un cod galben de burniță și ploi, pentru mai multe localități din județul Alba, astăzi, 14 ianuarie 2026. Potrivit meteorologilor se a semnala local burniţă care depune polei. Localităzile vizate sunt, în zona joasă a județului Alba , […]

Citește mai mult