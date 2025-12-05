Avertisment DNSC: Ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate pot transforma entuziasmul rapid în pierderi financiare
Avertisment DNSC: Ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate pot transforma entuziasmul rapid în pierderi financiare
Goana după reduceri și cadouri în acest sezon poate veni la pachet cu riscuri majore pentru portofelul și datele personale ale românilor. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă privind înmulțirea magazinelor false și a ofertelor „prea bune pentru a fi adevărate”.
Specialiștii recomandă vigilență maximă și explică cum noile mecanisme ale Regulamentului privind Serviciile Digitale (DSA) permit utilizatorilor să raporteze rapid tentativele de fraudă.
Magazine false, produse contrafăcute sau oferte „prea bune pentru a fi adevărate” pot transforma rapid entuziasmul sezonului în pierderi financiare și riscuri pentru datele personale.
- Rămâi în siguranță ținând cont de câteva recomandări:
- Verifică autenticitatea magazinului înainte de a plasa o comandă.
- Folosește doar metode de plată sigure și evită linkurile primite prin mesaje sau social media.
- Analizează recenziile, detaliile de contact și prețurile neobișnuit de mici.
- Fii atent la site-urile care imită branduri cunoscute.
Dacă observi conținut ilegal sau suspectezi o escrocherie, raportează direct pe platformă prin mecanismul de notificare și acțiune al Regulamentului privind Serviciile Digitale (DSA). În cadrul acestui mecanism, platformele trebuie să evalueze rapid notificarea, să îți comunice ce măsuri iau și să îți explice cum poți contesta decizia lor dacă nu ești de acord.
În baza #DSA, platformele au obligația de a interveni, iar tu poți semnala dacă nu fac acest lucru, se arată într-un comunicat transmis de DNSC.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Schimbări majore pentru șoferii cu RCA: Plafonul de 500.000 de lei a fost eliminat, iar victimele primesc despăgubiri cu prioritate
Schimbări majore pentru șoferii cu RCA: Plafonul de 500.000 de lei a fost eliminat, iar victimele primesc despăgubiri cu prioritate Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat miercuri seara o lege care aduce schimbări importante pentru șoferii care dețin polițe RCA și pentru păgubiții asigurătorilor intrați în faliment, precum City Insurance sau Euroins. Conform noilor reguli, […]
PENSII 2025 | Cum se calculează dacă ai perioade necontributive. Ce sunt și cum influențează pensia
Cum se calculează pensia dacă ai perioade necontributive. Ce sunt și cum influențează pensia Potrivit Legii nr. 360/2023, activă din 1 septembrie 2024, stagiul de cotizare nu este egal doar cu perioada de contribuție. Calculul pensiei integrează oficial și perioadele necontributive, aspect esențial reglementat de noul cadru legislativ. Potrivit legislației, stagiul de cotizare reprezintă totalitatea […]
ICCJ dorește să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la proiectul care stabilește pensiile magistraților
ICCJ dorește să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la proiectul care stabilește pensiile magistraților Intenţia de a sesiza Curtea Constituţională cu privire la proiectul de lege care stabileşte pensiile magistraţilor a fost anunțată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, joi, 4 decembrie. „La data de 5 decembrie 2025, ora 12:00, a fost convocată […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Avertisment DNSC: Ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate pot transforma entuziasmul rapid în pierderi financiare
Avertisment DNSC: Ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate pot transforma entuziasmul rapid în pierderi financiare Goana după...
Schimbări majore pentru șoferii cu RCA: Plafonul de 500.000 de lei a fost eliminat, iar victimele primesc despăgubiri cu prioritate
Schimbări majore pentru șoferii cu RCA: Plafonul de 500.000 de lei a fost eliminat, iar victimele primesc despăgubiri cu prioritate...
Știrea Zilei
VIDEO | Decoruri de poveste la blocurile și casele din Alba Iulia: Oamenii au început să împodobească totul cu luminițe, figurine și moși de Crăciun
Decoruri de poveste la blocurile și casele din Alba Iulia: Oamenii au început să împodobească totul cu luminițe, figurine și...
Povestea hoțului care a fost mai corect și mai cinstit decât politicianul!
Povestea hoțului care a fost mai corect și mai cinstit decât politicianul Există în viață momente rare, miraculoase, aproape la...
Curier Județean
,,Marea Unire în numismatică, filatelie și medalistică”: Prima manifestare cultural-științifică a Societății Numismatice Române în Orașul Unirii
,,Marea Unire în numismatică, filatelie și medalistică”: Prima manifestare cultural-științifică a Societății Numismatice Române în Orașul Unirii Cu ocazia sărbătoririi...
VIDEO | INCENDIU la o locuință din Pianu de Sus. Pompierii din Sebeș intervin de urgență
INCENDIU la o locuință din Pianu de Sus. Pompierii din Sebeș intervin de urgență Un incendiu a izbucnit, joi, 4...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
5 decembrie | Ziua Internaţională a Voluntarilor: ”Nu este un moment în care să fie solitari, ci împreună, în solidaritate unul cu celălalt”
5 decembrie | Ziua Internaţională a Voluntarilor: ”Nu este un moment în care să fie solitari, ci împreună, în solidaritate...
4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea minerilor
4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea...