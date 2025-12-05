Avertisment DNSC: Ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate pot transforma entuziasmul rapid în pierderi financiare

Goana după reduceri și cadouri în acest sezon poate veni la pachet cu riscuri majore pentru portofelul și datele personale ale românilor. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă privind înmulțirea magazinelor false și a ofertelor „prea bune pentru a fi adevărate”.

Specialiștii recomandă vigilență maximă și explică cum noile mecanisme ale Regulamentului privind Serviciile Digitale (DSA) permit utilizatorilor să raporteze rapid tentativele de fraudă.

Magazine false, produse contrafăcute sau oferte „prea bune pentru a fi adevărate” pot transforma rapid entuziasmul sezonului în pierderi financiare și riscuri pentru datele personale.

Rămâi în siguranță ținând cont de câteva recomandări:

Verifică autenticitatea magazinului înainte de a plasa o comandă.

Folosește doar metode de plată sigure și evită linkurile primite prin mesaje sau social media.

Analizează recenziile, detaliile de contact și prețurile neobișnuit de mici.

Fii atent la site-urile care imită branduri cunoscute.

Dacă observi conținut ilegal sau suspectezi o escrocherie, raportează direct pe platformă prin mecanismul de notificare și acțiune al Regulamentului privind Serviciile Digitale (DSA). În cadrul acestui mecanism, platformele trebuie să evalueze rapid notificarea, să îți comunice ce măsuri iau și să îți explice cum poți contesta decizia lor dacă nu ești de acord.

În baza #DSA, platformele au obligația de a interveni, iar tu poți semnala dacă nu fac acest lucru, se arată într-un comunicat transmis de DNSC.

