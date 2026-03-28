Avertisment DNSC: În mediul online circulă tentative de fraudă care implică pagini web falsificate ce imită identitatea unor entități media cunoscute
Tentative de fraudă online care imită identitatea unor instituții media cunoscute și promit câștiguri rapide din investiții fictive circulă în mediul online, avertizează specialiștii, care le recomandă utilizatorilor să nu furnizeze date personale, bancare sau să transfere bani către astfel de platforme.
Potrivit DNSC, în mediul online circulă tentative de fraudă care implică pagini web falsificate ce imită identitatea unor entități media cunoscute (Adevarul .ro) și promovează platforme fictive de investiții.
De cele mai multe ori, acestea sunt promovate prin anunțuri sponsorizate pe platformele de social media, distribuite și amplificate prin reclame online care folosesc, în mod abuziv, imaginea unor persoane publice pentru a câștiga încrederea utilizatorilor.
Campania vizează utilizatorii interesați de obținerea unor câștiguri rapide sau de suplimentarea veniturilor, exploatând promisiunea unor rezultate garantate într-un timp scurt.
Utilizatorii sunt îndemnați prin acest articol să se înscrie pentru a face parte dintr-un program de ‘investiții cu câștig garantat’.
Pentru a fi și mai convingători, atacatorii includ în articol o serie de testimoniale false, recenzii concepute chiar de atacatori, care ar demonstra cum alte persoane au câștigat bani pe termen scurt cu ajutorul acestui program.
Totodată, fraudatorii folosesc în acest caz și mirajul tehnologiei, pentru a justifica rata mare de profit pe termen scurt: „platforma Dunărevalor este un sistem AI pentru tranzacționare automată cripto și forex ce indică 70-85% tranzacții profitabile, depozit minim 1.150 de lei. Acest instrument a generat milioane în profituri pentru un cerc restrâns de beneficiari din conducerea BNR și bănci comerciale selectate”.
Practic, după ce furnizează date personale pe un formular, potențialele victime sunt apelate de o persoană care se recomandă a fi consultant financiar. Mai departe, prin tehnici de inginerie socială victimele sunt convinse să ofere date personale, date de card, să își deschidă conturi pe anumite platforme false de investiții și criptomonede.
RECOMANDĂRI
Consultați întotdeauna adresa exactă a paginii web (URL) pe care intenționați să o accesați
Fiți atenți la reclamele online care promit câștiguri imediate și folosesc, în mod abuziv, imaginea unor personalități publice (politicieni, antreprenori, vedete TV, etc.) pentru a căpăta legitimitate
Verificați mereu orice informație existentă în mediul online din surse multiple, cu reputație
Nu introduceți date personale sau financiare pe astfel de site-uri și verificați mereu astfel de link-uri cu o soluție de securitate (antivirus)
NU furnizați date sensibile telefonic și NU instalați aplicații sau alte tipuri de programe pe dispozitive la cerere și NU transferați bani la solicitarea unor necunoscuți
Raportați tentativele de fraudă în platforma pnrisc.dnsc.ro sau apelați numărul 1911.
Instituțiile media legitime NU promovează investiții cu profit garantat.
Promisiunile de câștig rapid, presiunea de a acționa urgent și anunțurile care direcționează către astfel de platforme sunt semnale clare de înșelătorie.
