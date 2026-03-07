Actualitate

Avertisment DNSC: ,,În fraudele telefonice, escrocii joacă multe roluri: bancă, autorități, curier, experți în investiții…sau chiar o „rudă” aflată în pericol”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 21 de minute

în

De

Avertisment DNSC: ,,În fraudele telefonice, escrocii joacă multe roluri: bancă, autorități, curier, experți în investiții…sau chiar o „rudă” aflată în pericol”

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra fraudelor telefonice, în care escrocii se dau drept reprezentanți ai unor instituții, curieri, consultanți financiari sau chiar rude aflate în pericol.

Potrivit instituției, scopul acestor apeluri este obținerea de date personale, coduri de autentificare ori informații bancare. Reprezentanții DNSC subliniază că nicio instituție legitimă nu solicită prin telefon parole, coduri primite prin SMS sau date complete ale cardului printr-un canal separat de comunicare.

,,În fraudele telefonice, escrocii joacă multe roluri: bancă, autorități, curier, experți în investiții…sau chiar o „rudă” aflată în pericol. 

Scopul lor este să obțină date personale, coduri de autentificare sau informații bancare.  

Reține: nicio instituție legitimă nu îți va cere parole, coduri primite prin SMS sau date complete ale cardului prin telefon. Închide apelul și verifică direct cu instituția respectivă, pe un canal de comunicare separat”, se arată într-o postare publicat de DNSC. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

7-9 martie 2026 | Risc de avalanșă de gradul 3 din 5 la peste 1.800 de metri în Munții Șureanu

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

7 martie 2026

De

7-9 martie 2026 | Risc de avalanșă de gradul 3 din 5 la peste 1.800 de metri în Munții Șureanu Riscul de avalanșă este însemnat, de gradul 3 din 5, la peste 1.800 de metri în Munții Șureanu. Așa rezultă din buletinul nivometeorologic pentru perioada 6 martie 2026, ora 20.00 – 9 martie 2026, ora […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2026 | Categoria de pensionari care ar putea primi bani de la stat înainte de Paște. Ce sumă ar avea ajutorul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

7 martie 2026

De

Categoria de pensionari care ar putea primi bani de la stat înainte de Paște. Ce sumă ar avea ajutorul O categorie de pensionari din România ar urma să beneficieze, înainte de Paștele din 2026, de un ajutor financiar acordat în cadrul unui nou set de măsuri pregătit de autorități. Planul, prezentat de ministrul Muncii, Florin […]

Citește mai mult

Actualitate

Avocatul Poporului a sesizat CCR privind ordonanța Guvernului care taie mii de posturi din administrație. Actul normativ analizat nu ar avea un obiect de reglementare clar

Bogdan Ilea

Publicat

acum 16 ore

în

6 martie 2026

De

Avocatul Poporului a sesizat CCR privind ordonanța Guvernului care taie mii de posturi din administrație. Actul normativ analizat nu ar avea un obiect de reglementare clar Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională prevederi din ordonanța de urgență adoptată săptămâna trecută de Guvern, act normativ care vizează creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale și prevede […]

Citește mai mult