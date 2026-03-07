Avertisment DNSC: ,,În fraudele telefonice, escrocii joacă multe roluri: bancă, autorități, curier, experți în investiții…sau chiar o „rudă” aflată în pericol”

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra fraudelor telefonice, în care escrocii se dau drept reprezentanți ai unor instituții, curieri, consultanți financiari sau chiar rude aflate în pericol.

Potrivit instituției, scopul acestor apeluri este obținerea de date personale, coduri de autentificare ori informații bancare. Reprezentanții DNSC subliniază că nicio instituție legitimă nu solicită prin telefon parole, coduri primite prin SMS sau date complete ale cardului printr-un canal separat de comunicare.

,,În fraudele telefonice, escrocii joacă multe roluri: bancă, autorități, curier, experți în investiții…sau chiar o „rudă” aflată în pericol.

Scopul lor este să obțină date personale, coduri de autentificare sau informații bancare.

Reține: nicio instituție legitimă nu îți va cere parole, coduri primite prin SMS sau date complete ale cardului prin telefon. Închide apelul și verifică direct cu instituția respectivă, pe un canal de comunicare separat”, se arată într-o postare publicat de DNSC.

