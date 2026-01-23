Avertisment DNSC: Ce riscuri pot aduce datele care nu sunt șterse complet. Explicația fenomenului dumpster diving

Directoratul Național de Securitate Cibernetică aduce în discuție despre fenomenul de dumspter diving: atunci când datele sunt șterse incomplet sau aruncate neglijent și pot deveni un risc de securitate.

Dumpster diving în securitatea cibernetică se referă la practica de extragere a informațiilor din deșeuri fizice sau digitale aruncate.

Deși poate părea o metodă rudimentară, aceasta s-a dovedit a fi un mijloc eficient prin care infractorii cibernetici pot obține acces la date valoroase.

Atacurile cibernetice pot viza mai multe ținte, nu doar sistemele digitale, cum ar fi: documente printate, hard disk-uri vechi, facturi, note scrise în mână, echipamente IT sau chiar fișiere șterse fără măsuri de siguranță. Acestea pot deveni o mină de aur pentru atacatori.

DNSC recomandă:

– să distrugem complet documentele sensibile;

– să ștergem fișierele digitale și să resetăm dispozitivele înainte de a le elimina;

– să nu lăsăm materialele vechi nesupravegheate în spații accesibile publicului;

– să ne asigurăm că nu oferim accesul la informațiile critice

„ Dumpster Diving – Când datele aruncate neglijent devin un risc de securitate

În lumea atacurilor cibernetice, nu doar sistemele digitale sunt vizate. Informațiile eliminate necorespunzător, fie că vorbim despre documente printate, hard disk-uri vechi sau fișiere șterse fără măsuri de siguranță, pot deveni o mină de aur pentru atacatori.

Facturi, note scrise de mână, USB-uri sau echipamente IT scoase din uz pot conține date personale, parole sau informații confidențiale care, odată recuperate, pot fi exploatate în scopuri frauduloase.

Cum te protejezi:

Distruge complet documentele sensibile.

Șterge fișierele digitale și resetează dispozitivele înainte de eliminare.

Nu lăsa materiale vechi nesupravegheate în spații accesibile publicului.

Datele vechi pot fi piesele lipsă dintr-un atac reușit. Asigură-te că nu oferi involuntar acces la informații critice”, menționează DNSC pe pagina de Facebook.

