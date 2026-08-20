Avertisment din partea sindicatelor: ,,Calea ferată nu poate funcționa la nesfârșit pe datorie. Fără finanțare, trenurile riscă să se oprească”
Avertisment din partea sindicatelor: ,,Calea ferată nu poate funcționa la nesfârșit pe datorie. Fără finanțare, trenurile riscă să se oprească”
Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane trage un semnal de alarmă cu privire la situația financiară critică a sectorului feroviar, afectat de ani de subfinanțare, blocaje administrative și întârzieri în aprobarea bugetelor.
Reprezentanții Federației susțin că problemele nu mai sunt punctuale și avertizează că lipsa finanțării poate ajunge să afecteze direct circulația trenurilor și funcționarea întregului sistem feroviar.
„Problema nu mai este una punctuală. Vorbim despre ani de subfinanțare, peste care s-au suprapus blocaje administrative și bugete neaprobate, cu efecte directe asupra finanțării și funcționării sistemului feroviar”, a transmis Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.
Potrivit sindicaliștilor, aprobarea Strategiei și deblocarea Contractului de activitate și performanță reprezintă un pas necesar pentru CFR SA, însă acestea nu rezolvă problema principală, respectiv asigurarea finanțării efective a întregului sistem feroviar, scrie Adevărul.
Situația este critică și în transportul feroviar de călători. Federația susține că, de aproape două luni, CFR Călători nu beneficiază de finanțarea necesară desfășurării normale a serviciului public.
Compania este nevoită să continue să opereze trenurile și să suporte cheltuielile de exploatare, în timp ce acumulează datorii către CFR SA și către ceilalți furnizori.
„De aproape două luni, CFR Călători nu beneficiază de finanțarea necesară desfășurării normale a serviciului public, fiind obligată să continue circulația trenurilor și să suporte cheltuielile de exploatare, acumulând datorii către CFR SA și ceilalți furnizori. TUI, energia, combustibilul, mentenanța, reparațiile și piesele de schimb trebuie plătite indiferent dacă finanțarea de la stat a fost sau nu asigurată”, se arată în comunicat.
O altă problemă semnalată de Federație este faptul că CFR Călători funcționează cu bugetul de venituri și cheltuieli neaprobat.
Potrivit sindicaliștilor, pe 27 august se împlinește termenul de 150 de zile prevăzut de OG nr. 26/2013. După depășirea acestui termen, devin aplicabile prevederile legale privind suspendarea alocării fondurilor de la bugetul de stat până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.
„Mai grav, CFR Călători funcționează cu bugetul de venituri și cheltuieli neaprobat, iar pe 27 august se împlinește termenul de 150 de zile prevăzut de OG nr. 26/2013. La depășirea acestui termen devin aplicabile prevederile legale privind suspendarea alocării fondurilor de la bugetul de stat până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli”, avertizează Federația.
„Guvernul trebuie să intervină urgent pentru asigurarea finanțării și eliminarea blocajelor administrative, înainte ca problemele financiare să se transforme în blocaje operaționale cu efect direct asupra circulației trenurilor. Calea ferată nu poate funcționa la nesfârșit pe datorie. Fără finanțare, trenurile riscă să se oprească”, mai spune Federația.
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