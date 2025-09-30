Aventuri la volan în Alba ale unui adolescent din județul Sibiu: Conducea fără permis o mașină neînmatriculată

Aventuri la volan în Alba ale unui adolescent din județul Sibiu

Un adolescent din județul Sibiu a fost suprins de polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei conducând fără permis o mașină neînmatriculată.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 septembrie 2025, în jurul orei 20.30, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, pentru control, pe strada Ștefan cel Mare din localitatea Cetatea de Baltă, un autoturism care era condus de un tânăr de 16 ani, din localitatea Bazna, județul Sibiu.

Din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, autorizația de circulație provizorie era expirată din data de 21 martie 2023.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul neînmatriculat.

