AVARIE MAJORĂ de curent în Alba Iulia, Sântimbru și Pâclișa: Zeci de mii de oameni au rămas fără curent. Peste 80 de străzi, afectate

O pană majoră de curent a lovit județul Alba în această dimineață, joi, 25 iunie 2026. Peste 50 de străzi din municipiul Alba Iulia au fost afectate.

Zeci de mii de oameni din Alba Iulia și din localitățile apropiate au rămas fără curent astăzi, în urma unei avarii majore care a lovit: Alba Iulia, Sântimbru și Pâclișa. În total, peste 80 de străzi din zonele menționate au rămas fără curent.

Străzile din Alba Iulia afectate de avaria de curent:

Loc: ALBA IULIA, Strada: ALUNULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: AROMEI

Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD. 1 DECEMBRIE 1918

Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD. INCORONARII

Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.FERDINAND I

Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.REVOLUTIEI

Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.TRANSILVANIEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: BRANDUSEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: Bunta

Loc: ALBA IULIA, Strada: CARPENULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: CASANDRA

Loc: ALBA IULIA, Strada: CIRESULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: COASTA CURATA

Loc: ALBA IULIA, Strada: CORNA

Loc: ALBA IULIA, Strada: CRAITEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: DEALUL FURCILOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: DIANA

Loc: ALBA IULIA, Strada: DR. AUREL LAZAR

Loc: ALBA IULIA, Strada: EMIL ISAC

Loc: ALBA IULIA, Strada: FORTUNA

Loc: ALBA IULIA, Strada: GARDENIEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: GAROAFEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: GEORGE BACOVIA

Loc: ALBA IULIA, Strada: GEORGE SAND

Loc: ALBA IULIA, Strada: GHE.POP DE BASESTI

Loc: ALBA IULIA, Strada: GRIGORE VIERU

Loc: ALBA IULIA, Strada: ION MINULESCU

Loc: ALBA IULIA, Strada: IOSIF JUMANCA

Loc: ALBA IULIA, Strada: IZVORULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: LA RECEA

Loc: ALBA IULIA, Strada: LALELELOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: LICEULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: MAGNOLIEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: MATEI CORVIN

Loc: ALBA IULIA, Strada: MURESULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: MUSETELULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: NAZARETH ILLIT

Loc: ALBA IULIA, Strada: Nanului

Loc: ALBA IULIA, Strada: OTILIA CAZIMIR

Loc: ALBA IULIA, Strada: Orlea

Loc: ALBA IULIA, Strada: PIATRA CRAIULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: Piatra Corbului

Loc: ALBA IULIA, Strada: ROGOZULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: ROSIA MONTANA

Loc: ALBA IULIA, Strada: SELISTE

Loc: ALBA IULIA, Strada: SOSEAUA DE CENTURA

Loc: ALBA IULIA, Strada: STEFAN CEL MARE

Loc: ALBA IULIA, Strada: TARNITA

Loc: ALBA IULIA, Strada: Tarina

Loc: ALBA IULIA, Strada: VASILE GOLDIS

Loc: ALBA IULIA, Strada: VIILOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: VIOLETELOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: VIORELELOR

Străzile din Pâclișa afectate de avaria de curent:

Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: ALUNULUI

Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: CARPENULUI

Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: COASTEI

Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: DIANA

Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: GAROAFEI

Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: IASOMIEI

Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: MIERLEI

Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: RARISTEI

Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: VAII

Străzile din Sântimbru afectate de avaria de curent:

Loc: SANTIMBRU, Strada: BENTONITA

Loc: SANTIMBRU, Strada: BLAJULUI

Loc: SANTIMBRU, Strada: CRANGULUI

Loc: SANTIMBRU, Strada: CRINULUI

Loc: SANTIMBRU, Strada: DRUMUL NATIONAL

Loc: SANTIMBRU, Strada: LIVEZII

Loc: SANTIMBRU, Strada: MORII

Loc: SANTIMBRU, Strada: PRIMAVERII

Loc: SANTIMBRU, Strada: PRINCIPALA

Loc: SANTIMBRU, Strada: SOSEAUA BLAJULUI

Loc: SANTIMBRU, Strada: SOSEAUA NATIONALA

Loc: SANTIMBRU, Strada: ZORILOR

Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: BLAJULUI

Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: CALEA MORII

Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: DOINEI

Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: IAZULUI

Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: LUMINII

Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: MORII

Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: PRIMAVERII

Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: PRINCIPALA

Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: ARINULUI

Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: BLAJULUI

Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: CIRESULUI

Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: FLORILOR

Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: PRINCIPALA

Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: TRANDAFIRILOR

Și alte străzi din Oarda de Jos, Noșlac sau Mihalț au fost afectate. Conform distributie-energie.ro, în acest moment, termenul de remediere este momentan indisponibil.

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