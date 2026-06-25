Ştirea zilei

AVARIE MAJORĂ de curent în Alba Iulia, Sântimbru și Pâclișa: Zeci de mii de oameni au rămas fără curent. Peste 80 de străzi, afectate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 40 de minute

în

De

AVARIE MAJORĂ de curent în Alba Iulia, Sântimbru și Pâclișa: Zeci de mii de oameni au rămas fără curent. Peste 80 de străzi, afectate

O pană majoră de curent a lovit județul Alba în această dimineață, joi, 25 iunie 2026. Peste 50 de străzi din municipiul Alba Iulia au fost afectate. 

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Zeci de mii de oameni din Alba Iulia și din localitățile apropiate au rămas fără curent astăzi, în urma unei avarii majore care a lovit: Alba Iulia, Sântimbru și Pâclișa. În total, peste 80 de străzi din zonele menționate au rămas fără curent.

Străzile din Alba Iulia afectate de avaria de curent:

  • Loc: ALBA IULIA, Strada: ALUNULUI
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: AROMEI
  •  Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD. 1 DECEMBRIE 1918
  •  Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD. INCORONARII
  •  Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.FERDINAND I
  •  Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.REVOLUTIEI
  •  Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.TRANSILVANIEI
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: BRANDUSEI
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: Bunta
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: CARPENULUI
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: CASANDRA
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: CIRESULUI
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: COASTA CURATA
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: CORNA
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: CRAITEI
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: DEALUL FURCILOR
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: DIANA
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: DR. AUREL LAZAR
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: EMIL ISAC
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: FORTUNA
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: GARDENIEI
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: GAROAFEI
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: GEORGE BACOVIA
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: GEORGE SAND
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: GHE.POP DE BASESTI
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: GRIGORE VIERU
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: ION MINULESCU
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: IOSIF JUMANCA
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: IZVORULUI
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: LA RECEA
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: LALELELOR
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: LICEULUI
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: MAGNOLIEI
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: MATEI CORVIN
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: MURESULUI
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: MUSETELULUI
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: NAZARETH ILLIT
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: Nanului
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: OTILIA CAZIMIR
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: Orlea
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: PIATRA CRAIULUI
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: Piatra Corbului
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: ROGOZULUI
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: ROSIA MONTANA
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: SELISTE
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: SOSEAUA DE CENTURA
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: STEFAN CEL MARE
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: TARNITA
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: Tarina
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: VASILE GOLDIS
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: VIILOR
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: VIOLETELOR
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: VIORELELOR

Străzile din Pâclișa afectate de avaria de curent:

  •  Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: ALUNULUI
  •  Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: CARPENULUI
  •  Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: COASTEI
  •  Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: DIANA
  •  Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: GAROAFEI
  •  Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: IASOMIEI
  •  Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: MIERLEI
  •  Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: RARISTEI
  •  Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: VAII

Străzile din Sântimbru afectate de avaria de curent:

  • Loc: SANTIMBRU, Strada: BENTONITA
  •  Loc: SANTIMBRU, Strada: BLAJULUI
  •  Loc: SANTIMBRU, Strada: CRANGULUI
  •  Loc: SANTIMBRU, Strada: CRINULUI
  •  Loc: SANTIMBRU, Strada: DRUMUL NATIONAL
  •  Loc: SANTIMBRU, Strada: LIVEZII
  •  Loc: SANTIMBRU, Strada: MORII
  •  Loc: SANTIMBRU, Strada: PRIMAVERII
  •  Loc: SANTIMBRU, Strada: PRINCIPALA
  •  Loc: SANTIMBRU, Strada: SOSEAUA BLAJULUI
  •  Loc: SANTIMBRU, Strada: SOSEAUA NATIONALA
  •  Loc: SANTIMBRU, Strada: ZORILOR
  •  Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: BLAJULUI
  •  Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: CALEA MORII
  •  Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: DOINEI
  •  Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: IAZULUI
  •  Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: LUMINII
  •  Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: MORII
  •  Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: PRIMAVERII
  •  Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: PRINCIPALA
  •  Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: ARINULUI
  •  Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: BLAJULUI
  •  Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: CIRESULUI
  •  Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: FLORILOR
  •  Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: PRINCIPALA
  •  Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: TRANDAFIRILOR

Și alte străzi din Oarda de Jos, Noșlac sau Mihalț au fost afectate. Conform distributie-energie.ro, în acest moment, termenul de remediere este momentan indisponibil.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Locuitorii din Alba Iulia încep să se alăture șoferilor STP aflați în grevă: „Ca și cetățean al acestui oraș am venit să-i susțin. După ce ne-au purtat atâția ani în spate, măcar atât merită și ei”

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

24 iunie 2026

De

Locuitorii din Alba Iulia încep să se alăture șoferilor STP aflați în grevă: „Ca și cetățean al acestui oraș am venit să-i susțin. După ce ne-au purtat atâția ani în spate, măcar atât merită și ei” După aproape două săptămâni de grevă a șoferilor Societății de Transport Public (STP) Alba Iulia, tot mai mulți cetățeni […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Momentul impactului de la Teiuș, în care doi vârstnici de 77 și 80 de ani s-au ciocnit cu două tricicluri: Aceștia au fost transportați de urgență la spital

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 ore

în

24 iunie 2026

De

Momentul impactului de la Teiuș, în care doi vârstnici de 77 și 80 de ani s-au ciocnit cu două tricicluri: Aceștia au fost transportați de urgență la spital Doi vârstnici de 77 și 80 de ani, din Teiuș, au ajuns cu răni la spital după ce s-au ciocnit cu două tricicluri electrice, după un accident […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

ACCIDENT rutier pe DN 67C, în zona Tău Bistra: Un motociclist ar fi pierdut controlul și ar fi intrat în coliziune cu un parapet

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 ore

în

24 iunie 2026

De

ACCIDENT rutier pe DN 67C, în zona Tău Bistra: Un motociclist ar fi pierdut controlul și ar fi intrat în coliziune cu un parapet Un accident rutier a avut loc pe DN 67 C, în localitatea Tău Bistra, 24 iunie 2026. Din primele informații este implicat un motociclist.  Acesta ar fi intrat într-un parapet după […]

Citește mai mult