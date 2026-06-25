AVARIE MAJORĂ de curent în Alba Iulia, Sântimbru și Pâclișa: Zeci de mii de oameni au rămas fără curent. Peste 80 de străzi, afectate
AVARIE MAJORĂ de curent în Alba Iulia, Sântimbru și Pâclișa: Zeci de mii de oameni au rămas fără curent. Peste 80 de străzi, afectate
O pană majoră de curent a lovit județul Alba în această dimineață, joi, 25 iunie 2026. Peste 50 de străzi din municipiul Alba Iulia au fost afectate.
Zeci de mii de oameni din Alba Iulia și din localitățile apropiate au rămas fără curent astăzi, în urma unei avarii majore care a lovit: Alba Iulia, Sântimbru și Pâclișa. În total, peste 80 de străzi din zonele menționate au rămas fără curent.
Străzile din Alba Iulia afectate de avaria de curent:
- Loc: ALBA IULIA, Strada: ALUNULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: AROMEI
- Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD. 1 DECEMBRIE 1918
- Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD. INCORONARII
- Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.FERDINAND I
- Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.REVOLUTIEI
- Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.TRANSILVANIEI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: BRANDUSEI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: Bunta
- Loc: ALBA IULIA, Strada: CARPENULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: CASANDRA
- Loc: ALBA IULIA, Strada: CIRESULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: COASTA CURATA
- Loc: ALBA IULIA, Strada: CORNA
- Loc: ALBA IULIA, Strada: CRAITEI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: DEALUL FURCILOR
- Loc: ALBA IULIA, Strada: DIANA
- Loc: ALBA IULIA, Strada: DR. AUREL LAZAR
- Loc: ALBA IULIA, Strada: EMIL ISAC
- Loc: ALBA IULIA, Strada: FORTUNA
- Loc: ALBA IULIA, Strada: GARDENIEI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: GAROAFEI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: GEORGE BACOVIA
- Loc: ALBA IULIA, Strada: GEORGE SAND
- Loc: ALBA IULIA, Strada: GHE.POP DE BASESTI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: GRIGORE VIERU
- Loc: ALBA IULIA, Strada: ION MINULESCU
- Loc: ALBA IULIA, Strada: IOSIF JUMANCA
- Loc: ALBA IULIA, Strada: IZVORULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: LA RECEA
- Loc: ALBA IULIA, Strada: LALELELOR
- Loc: ALBA IULIA, Strada: LICEULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: MAGNOLIEI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: MATEI CORVIN
- Loc: ALBA IULIA, Strada: MURESULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: MUSETELULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: NAZARETH ILLIT
- Loc: ALBA IULIA, Strada: Nanului
- Loc: ALBA IULIA, Strada: OTILIA CAZIMIR
- Loc: ALBA IULIA, Strada: Orlea
- Loc: ALBA IULIA, Strada: PIATRA CRAIULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: Piatra Corbului
- Loc: ALBA IULIA, Strada: ROGOZULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: ROSIA MONTANA
- Loc: ALBA IULIA, Strada: SELISTE
- Loc: ALBA IULIA, Strada: SOSEAUA DE CENTURA
- Loc: ALBA IULIA, Strada: STEFAN CEL MARE
- Loc: ALBA IULIA, Strada: TARNITA
- Loc: ALBA IULIA, Strada: Tarina
- Loc: ALBA IULIA, Strada: VASILE GOLDIS
- Loc: ALBA IULIA, Strada: VIILOR
- Loc: ALBA IULIA, Strada: VIOLETELOR
- Loc: ALBA IULIA, Strada: VIORELELOR
Străzile din Pâclișa afectate de avaria de curent:
- Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: ALUNULUI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: CARPENULUI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: COASTEI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: DIANA
- Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: GAROAFEI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: IASOMIEI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: MIERLEI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: RARISTEI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: PACLISA, Strada: VAII
Străzile din Sântimbru afectate de avaria de curent:
- Loc: SANTIMBRU, Strada: BENTONITA
- Loc: SANTIMBRU, Strada: BLAJULUI
- Loc: SANTIMBRU, Strada: CRANGULUI
- Loc: SANTIMBRU, Strada: CRINULUI
- Loc: SANTIMBRU, Strada: DRUMUL NATIONAL
- Loc: SANTIMBRU, Strada: LIVEZII
- Loc: SANTIMBRU, Strada: MORII
- Loc: SANTIMBRU, Strada: PRIMAVERII
- Loc: SANTIMBRU, Strada: PRINCIPALA
- Loc: SANTIMBRU, Strada: SOSEAUA BLAJULUI
- Loc: SANTIMBRU, Strada: SOSEAUA NATIONALA
- Loc: SANTIMBRU, Strada: ZORILOR
- Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: BLAJULUI
- Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: CALEA MORII
- Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: DOINEI
- Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: IAZULUI
- Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: LUMINII
- Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: MORII
- Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: PRIMAVERII
- Loc: SANTIMBRU, Sat: GALTIU, Strada: PRINCIPALA
- Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: ARINULUI
- Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: BLAJULUI
- Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: CIRESULUI
- Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: FLORILOR
- Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: PRINCIPALA
- Loc: SANTIMBRU, Sat: COSLARIU, Strada: TRANDAFIRILOR
Și alte străzi din Oarda de Jos, Noșlac sau Mihalț au fost afectate. Conform distributie-energie.ro, în acest moment, termenul de remediere este momentan indisponibil.
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