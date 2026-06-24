Locuitorii din Alba Iulia încep să se alăture șoferilor STP aflați în grevă: „Ca și cetățean al acestui oraș am venit să-i susțin. După ce ne-au purtat atâția ani în spate, măcar atât merită și ei”

După aproape două săptămâni de grevă a șoferilor Societății de Transport Public (STP) Alba Iulia, tot mai mulți cetățeni își exprimă public solidaritatea față de angajații care nu și-au primit salariile de peste două luni.

Nemulțumirile nu se mai manifestă doar în mediul online. Miercuri, 24 iunie, un tânăr din Alba Iulia a decis să meargă personal la sediul operatorului de transport public din zona Gării pentru a sta de vorbă cu șoferii și ceilalți angajați aflați în protest.

Acesta a publicat ulterior un mesaj pe rețelele de socializare, prin care i-a îndemnat și pe alți albaiulieni să își arate sprijinul față de salariații STP.

„Tocmai ce am ajuns la Gara STP Alba Iulia. Ca și cetățean al acestui oraș am venit să susțin șoferii STP în lupta lor pentru primirea obligațiilor salariale. Câți dintre cei nemulțumiți care comentează pe Facebook se alătură șoferilor?

Haideți să îi susținem. După ce ne-au purtat atâția ani în spate, măcar atât merită și ei. Să ieșim în stradă! Din casă și din spatele tastaturii nu facem nimic!”, a scris acesta pe Facebook.

Mesajul a fost distribuit și comentat de numeroși utilizatori, într-un context în care criza transportului public afectează zilnic mii de persoane din Alba Iulia și localitățile învecinate.

În ultimele zile, rețelele sociale au fost inundate de postări ale navetiștilor și locuitorilor municipiului care își exprimă nemulțumirea față de situația prelungită. Mulți spun că sunt puși în imposibilitatea de a ajunge la serviciu, la școală sau la diverse instituții, în lipsa unui transport public funcțional.

Pentru o parte dintre călători, transportul public reprezintă singura variantă accesibilă de deplasare. Numeroși cetățeni afirmă că nu dețin autoturisme personale și nu își permit costurile suplimentare generate de utilizarea serviciilor de taxi sau a platformelor de ridesharing precum Bolt și Uber.

„Rog pe ce-i în măsură să rezolve problema transportului public! Gabriel Pleșa, poți să rezolvi problema sau ești incapabil! Cum e posibil așa ceva, să nu avem transport în comun aproape 2 săptămâni!? Mergem la muncă, mai avem părinți care trebuie să vină să stea cu nepoții. De unde crezi că au oamenii bani de taxi, Bolt, de aproape 2 săptămâni de când e grevă? Ne dă cineva banii înapoi? Plus că avem și abonamente făcute. Din toată treaba asta, noi avem de suferit. Să vă fie rușine pentru ce faceți cu oamenii!”, este unul dintre mesajele care apar tot mai frecvent în comentariile publicate online de locuitorii municipiului.

Pe măsură ce greva continuă, o parte a opiniei publice pare să își îndrepte atenția nu doar spre disconfortul creat de suspendarea transportului public, ci și spre situația angajaților STP, care susțin că nu și-au primit salariile de mai bine de două luni.

După aproape două săptămâni de protest, apar primele semne ale unei mobilizări civice în sprijinul șoferilor, iar apelurile la solidaritate devin tot mai numeroase pe rețelele de socializare.

Rămâne de văzut dacă aceste gesturi de susținere se vor transforma într-o mișcare mai amplă și dacă autoritățile implicate vor reuși să identifice o soluție pentru deblocarea conflictului care afectează atât angajații STP, cât și mii de călători din Alba Iulia și zona metropolitană.

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