Proiectul cultural „Brâncuși inspiră poezie” se adresează acum și studenților din Alba: Condiții de participare

Asociația Culturală In Ars Veritas își propune să valorifice moştenirea artistică a lui Constantin Brâncuşi, pentru a deschide orizontul cultural al noilor generații și a le stimula creativitatea.

Pentru a oferi șansa debutului editorial unui număr cât mai mare de tineri, echipa de proiect a decis să lărgească aria de adresabilitate, invitând să participe și studenții din județele Timiș, Alba, Cluj și Sibiu, nu doar liceenii. De asemenea, a fost prelungită perioada de înscriere până în data de 27 iunie 2026.

Tinerii sunt așteptați să trimită 2-3 poezii, creații proprii, la adresa de mail: [email protected], menționând totodată, numele complet, liceul/ facultatea, orașul și datele de contact. Dintre cei înscriși, vor fi selectați 40 de paticipanți, care vor fi invitați să ia parte în luna iulie, la Timișoara, la o serie de ateliere de scriere creativă, susținute de poetul Radu Vancu și de inițiere în creația lui Constantin Brâncuși, coordonate de istoricul de artă Ilie Mitrea.

În urma atelierelor, elevii și studenții selectați vor scrie poezii inspirate de universul brâncușian. Cele mai valoroase dintre ele vor fi publicate la Editura Eikon, într-un volum ilustrat de studenți ai Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, secția Grafică.

Lansarea antologiei este programată pentru luna septembrie 2026 și va marca finalul unui proiect ce urmărește nu doar promovarea patrimoniului cultural românesc, ci și încurajarea debutului literar și a excelenței artistice în rândul tinerilor.

Proiectul este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

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