AVARIE la rețeaua de energie electrică din Cugir: Peste 30 de străzi din oraș au rămas fără curent

Peste 30 de străzi din Cugir au rămas fără energie electrică, după o avarie la un cablu de medie tensiune, miercuri seara spre joi, în jurul orei 23:00.

Următoarele străzi din oraș sunt afectate:

Loc: CUGIR, Strada: AVRAM IANCU

Loc: CUGIR, Strada: BIRUINTEI

Loc: CUGIR, Strada: BRADULUI

Loc: CUGIR, Strada: CARPATI

Loc: CUGIR, Strada: CLOSCA

Loc: CUGIR, Strada: COOPERATORILOR

Loc: CUGIR, Strada: CRANGULUI

Loc: CUGIR, Strada: CRINULUI

Loc: CUGIR, Strada: CRISAN

Loc: CUGIR, Strada: DECEBAL

Loc: CUGIR, Strada: DORULUI

Loc: CUGIR, Strada: DRAGANA

Loc: CUGIR, Strada: FAGETEL

Loc: CUGIR, Strada: FAGULUI

Loc: CUGIR, Strada: GHEORGHE LAZAR

Loc: CUGIR, Strada: HOREA

Loc: CUGIR, Strada: I.B.DELEANU

Loc: CUGIR, Strada: IOAN SLAVICI

Loc: CUGIR, Strada: LACULUI

Loc: CUGIR, Strada: LIBERTATII

Loc: CUGIR, Strada: LIVEZII

Loc: CUGIR, Strada: M.KOGALNICEANU

Loc: CUGIR, Strada: MARASESTI

Loc: CUGIR, Strada: MIHAI VITEAZUL

Loc: CUGIR, Strada: MUNTENIEI

Loc: CUGIR, Strada: NUFERILOR

Loc: CUGIR, Strada: OITUZ

Loc: CUGIR, Strada: PARAULUI

Loc: CUGIR, Strada: PLOPILOR

Loc: CUGIR, Strada: PRIMAVERII

Loc: CUGIR, Strada: SERELOR

Loc: CUGIR, Strada: STRANDULUI

Loc: CUGIR, Strada: T.VLADIMIRESCU

Loc: CUGIR, Strada: TRAIAN

Loc: CUGIR, Strada: V.BABES

Loc: CUGIR, Strada: VICTORIEI

În aceste momente, termenul de remediere a problemei apărute pe data de 28 ianuarie, la ora 23:08, nu este disponibil.

,,Azi noapte am alimentat conumatorii. S-a defectat un cablu de medie tensiune”, a precizat Alexandru Perju, Electrica, pentru Ziarul Unirea.

