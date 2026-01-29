AVARIE la rețeaua de energie electrică din Cugir: Peste 30 de străzi din oraș au rămas fără curent
Peste 30 de străzi din Cugir au rămas fără energie electrică, după o avarie la un cablu de medie tensiune, miercuri seara spre joi, în jurul orei 23:00.
Următoarele străzi din oraș sunt afectate:
- Loc: CUGIR, Strada: AVRAM IANCU
- Loc: CUGIR, Strada: BIRUINTEI
- Loc: CUGIR, Strada: BRADULUI
- Loc: CUGIR, Strada: CARPATI
- Loc: CUGIR, Strada: CLOSCA
- Loc: CUGIR, Strada: COOPERATORILOR
- Loc: CUGIR, Strada: CRANGULUI
- Loc: CUGIR, Strada: CRINULUI
- Loc: CUGIR, Strada: CRISAN
- Loc: CUGIR, Strada: DECEBAL
- Loc: CUGIR, Strada: DORULUI
- Loc: CUGIR, Strada: DRAGANA
- Loc: CUGIR, Strada: FAGETEL
- Loc: CUGIR, Strada: FAGULUI
- Loc: CUGIR, Strada: GHEORGHE LAZAR
- Loc: CUGIR, Strada: HOREA
- Loc: CUGIR, Strada: I.B.DELEANU
- Loc: CUGIR, Strada: IOAN SLAVICI
- Loc: CUGIR, Strada: LACULUI
- Loc: CUGIR, Strada: LIBERTATII
- Loc: CUGIR, Strada: LIVEZII
- Loc: CUGIR, Strada: M.KOGALNICEANU
- Loc: CUGIR, Strada: MARASESTI
- Loc: CUGIR, Strada: MIHAI VITEAZUL
- Loc: CUGIR, Strada: MUNTENIEI
- Loc: CUGIR, Strada: NUFERILOR
- Loc: CUGIR, Strada: OITUZ
- Loc: CUGIR, Strada: PARAULUI
- Loc: CUGIR, Strada: PLOPILOR
- Loc: CUGIR, Strada: PRIMAVERII
- Loc: CUGIR, Strada: SERELOR
- Loc: CUGIR, Strada: STRANDULUI
- Loc: CUGIR, Strada: T.VLADIMIRESCU
- Loc: CUGIR, Strada: TRAIAN
- Loc: CUGIR, Strada: V.BABES
- Loc: CUGIR, Strada: VICTORIEI
În aceste momente, termenul de remediere a problemei apărute pe data de 28 ianuarie, la ora 23:08, nu este disponibil.
,,Azi noapte am alimentat conumatorii. S-a defectat un cablu de medie tensiune”, a precizat Alexandru Perju, Electrica, pentru Ziarul Unirea.
