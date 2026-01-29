Curier Județean

AVARIE la rețeaua de energie electrică din Cugir: Peste 30 de străzi din oraș au rămas fără curent

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

AVARIE la rețeaua de energie electrică din Cugir: Peste 30 de străzi din oraș au rămas fără curent

Peste 30 de străzi din Cugir au rămas fără energie electrică, după o avarie la un cablu de medie tensiune, miercuri seara spre joi, în jurul orei 23:00. 

Următoarele străzi din oraș sunt afectate:

  • Loc: CUGIR, Strada: AVRAM IANCU
  • Loc: CUGIR, Strada: BIRUINTEI
  • Loc: CUGIR, Strada: BRADULUI
  • Loc: CUGIR, Strada: CARPATI
  • Loc: CUGIR, Strada: CLOSCA
  • Loc: CUGIR, Strada: COOPERATORILOR
  • Loc: CUGIR, Strada: CRANGULUI
  • Loc: CUGIR, Strada: CRINULUI
  • Loc: CUGIR, Strada: CRISAN
  • Loc: CUGIR, Strada: DECEBAL
  • Loc: CUGIR, Strada: DORULUI
  • Loc: CUGIR, Strada: DRAGANA
  • Loc: CUGIR, Strada: FAGETEL
  • Loc: CUGIR, Strada: FAGULUI
  • Loc: CUGIR, Strada: GHEORGHE LAZAR
  • Loc: CUGIR, Strada: HOREA
  • Loc: CUGIR, Strada: I.B.DELEANU
  • Loc: CUGIR, Strada: IOAN SLAVICI
  • Loc: CUGIR, Strada: LACULUI
  • Loc: CUGIR, Strada: LIBERTATII
  • Loc: CUGIR, Strada: LIVEZII
  • Loc: CUGIR, Strada: M.KOGALNICEANU
  • Loc: CUGIR, Strada: MARASESTI
  • Loc: CUGIR, Strada: MIHAI VITEAZUL
  • Loc: CUGIR, Strada: MUNTENIEI
  • Loc: CUGIR, Strada: NUFERILOR
  • Loc: CUGIR, Strada: OITUZ
  • Loc: CUGIR, Strada: PARAULUI
  • Loc: CUGIR, Strada: PLOPILOR
  • Loc: CUGIR, Strada: PRIMAVERII
  • Loc: CUGIR, Strada: SERELOR
  • Loc: CUGIR, Strada: STRANDULUI
  • Loc: CUGIR, Strada: T.VLADIMIRESCU
  • Loc: CUGIR, Strada: TRAIAN
  • Loc: CUGIR, Strada: V.BABES
  • Loc: CUGIR, Strada: VICTORIEI

În aceste momente, termenul de remediere a problemei apărute pe data de 28 ianuarie, la ora 23:08, nu este disponibil. 

,,Azi noapte am alimentat conumatorii. S-a defectat un cablu de medie tensiune”, a precizat Alexandru Perju, Electrica, pentru Ziarul Unirea.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

AMENZI de peste 2 milioane de lei date în Alba de Protecția Consumatorilor după controalele din perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă 2025. Controale inclusiv în târgurile de Crăciun: Ce nereguli au fost constatate

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 minute

în

29 ianuarie 2026

De

AMENZI de peste 2 milioane de lei date în Alba de Protecția Consumatorilor după controalele din perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă 2025: Ce nereguli au fost constatate În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă 2025, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Alba a desfășurat o serie de acțiuni tematice de control privind respectarea legislației în domeniul protecției […]

Citește mai mult

Curier Județean

Este oficial! Festivalul de aeromodelism de la Râpa Roșie va avea loc și în 2026: „Punem fain frumos mâna pe modele și le bibilim”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 39 de minute

în

29 ianuarie 2026

De

Este oficial! Festivalul de aeromodelism de la Râpa Roșie va avea loc și în 2026 Tradiționalul festival de aeromodelism „Fun To Fly” de la Râpa Roșie va avea loc și în 2026, anunțul oficial privind organizarea evenimentului și în acest an fiind făcut marți, 27 ianuarie, de către organizatori. Ediția 2026 a festivalului „Fun To […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Noi reglementări de trafic pe o stradă dintr-un oraș din Alba la cererea cetățenilor

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

29 ianuarie 2026

De

Noi reglementări de trafic pe o stradă dintr-un oraș din Alba la cererea cetățenilor Consilierii locali din Cugir urmează să aprobe, în ședința ordinară de joi, 29 ianuarie 2026, un proiect de hotărâre privind instituirea unor noi reglementări de trafic pe o stradă din oraș, la solicitarea cetățenilor care locuiesc pe strada amintită. Proiectul de […]

Citește mai mult