AVARIE la rețeaua de distribuție a apei potabile din Alba Iulia: Furnizarea, întreruptă pe două străzi din centru

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Locuitorii de pe două străzi din Alba Iulia au rămas miercuri, 3 decembrie 2025 fără apă potabilă după o avarie la rețeaua de distribuție a apei potabile.

SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia anunță întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Alba Iulia, pe strada Decebal, pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazul și ADR Centru (partea de sus), din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție a apei potabile.

Echipa de intervenție este prezentă la fața locului și depune toate eforturile pentru remedierea defecțiunii în cel mai scurt timp posibil. Pentru remedierea avariei se întrerupe furnizarea apei potabile și pe strada Octavian Goga (numerele pare).

Estimare reluare furnizare apă potabilă: ora 18:30.

La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

,,Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, rugăm sa fie semnalate imediat la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 521/ 0258 810 463, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, au transmis reprezentanții APA CTTA Alba.

