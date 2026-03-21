AVARIE la rețeaua de apă din Alba Iulia: Cartierul Recea și mai multe străzi au rămas fără apă potabilă. Când s-ar putea remedia problema
Furnizarea apei potabile a fost întreruptă, joi, în municipiul Alba Iulia, pe strada Izvorului, străzile adiacente și în cartierul Recea, din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție.
Echipele de intervenție lucrează pentru remedierea defecțiunii, iar reluarea furnizării apei este estimată în jurul orei 13.00.
,,SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia anunță întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Alba Iulia, pe strada Izvorului cu strǎzile adiacente şi cartierul Recea, din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție a apei potabile.
Echipa de intervenție se află la fața locului și depune toate eforturile pentru remedierea acestei defecțiuni în cel mai scurt timp.
Estimare reluare furnizare apă potabilă : ora 13.00.
După reluarea alimentării cu apă pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care rugăm consumatorii să utilizeze apa doar în scopuri menajere.
Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377.900.400 (program L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258/810.463, în vederea intervenției.
Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook SC APA CTTA SA.
