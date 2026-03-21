Curier Județean

AVARIE la rețeaua de apă din Alba Iulia: Cartierul Recea și mai multe străzi au rămas fără apă potabilă. Când s-ar putea remedia problema

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Furnizarea apei potabile a fost întreruptă, joi, în municipiul Alba Iulia, pe strada Izvorului, străzile adiacente și în cartierul Recea, din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție.

Echipele de intervenție lucrează pentru remedierea defecțiunii, iar reluarea furnizării apei este estimată în jurul orei 13.00.

,,SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia anunță întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Alba Iulia, pe strada Izvorului cu strǎzile adiacente şi cartierul Recea, din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție a apei potabile.

Echipa de intervenție se află la fața locului și depune toate eforturile pentru remedierea acestei defecțiuni în cel mai scurt timp.

Estimare reluare furnizare apă potabilă : ora 13.00.

După reluarea alimentării cu apă pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care rugăm consumatorii să utilizeze apa doar în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377.900.400 (program L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258/810.463, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook SC APA CTTA SA.

Curier Județean

Mandat de arestare preventivă pus în executare în Alba: Bărbat din Teiuș, de 43 de ani, cercetat pentru violențe și lipsire de libertate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 28 de minute

în

21 martie 2026

De

Mandat de arestare preventivă pus în executare în Alba: Bărbat din Teiuș, de 43 de ani, cercetat pentru violențe și lipsire de libertate Un bărbat din Teiuș, de 43 de ani, a fost depistat și reținut de oamenii legii din Alba, în data de 20 martie 2026.  El este posesorul unui mandat de arestare preventivă, […]

Curier Județean

Bărbat de 53 de ani din Alba Iulia, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile: Este cercetat pentru violențe și lipsire de libertate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 38 de minute

în

21 martie 2026

De

Bărbat de 53 de ani din Alba Iulia, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile: Este cercetat pentru violențe și lipsire de libertate Un bărbat de 53 de ani din Alba Iulia a fost depistat și reținut de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba, după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare […]

Curier Județean

O femeie și un bărbat din Aiud, REȚINUȚI după ce au furat produse nealimentare dintr-un magazin din Alba Iulia. Sunt cercetați de oamenii legii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 52 de minute

în

21 martie 2026

De

O femeie și un bărbat din Aiud, REȚINUȚI după ce au furat produse nealimentare dintr-un magazin din Alba Iulia. Sunt cercetați de oamenii legii Doi aiudeni, un bărbat de 45 de ani și o femeie de 41 de ani, au fost reținuți de polițiștii din Alba Iulia, fiind cercetați pentru furt, după ce ar fi […]

