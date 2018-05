Autostrada Sebeș-Turda, lotul 2 sau când MELCUL ”se uită peste antene la constructori”: Grecii de la Aktor au raportat un progres de 0,07 puncte procentuale în ultima lună

Autostrada Sebeș-Turda, lotul 2, care se întinde de la Pârâul Iovului până la Aiud, înregistrează un record negativ absolut în ceea ce privește progresul din ultima lună: doar 0,07 puncte procentuale!

Majoritatea lucrărilor de pe lotul 2 au fost înghețate mai mult timp din cauza insolvenței unuia dintre constructori, respectiv Euro Construct Trading 98 SRL, care a obţinut contractul în parteneriat cu grecii de la Aktor Technical Societe Anonyme.

Lucrările pe acest şantier au ajuns la un stadiu fizic de 44,56% în luna mai.

Dacă se va menţine acest ritm nesatisfăcător, va fi extrem de dificil să fie deschisă circulaţia pe acest segment de autostradă până la finalul anului viitor, agonia şoferilor prelungindu-se până în 2020.

Contractul este derulat de Asocierea Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR SA) – S.C. EuroConstruct Trading 98 S.R.L. (549.332.493,62 lei fără TVA, din care 466.932.619,58 – lei Fonduri Coeziune 85% şi 82.399.874,04 lei Guvernul României 15%).

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parțial judeţele Alba și Cluj, fiind împărţită în patru loturi.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

