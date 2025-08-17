Autocamion oprit de polițiștii rutieri pe DN 74, la Șard: Șoferul avea o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool în aerul expirat

Ieri seara, în jurul orei 19:40, un autocamion a fost oprit de Poliție, pe DN 74, la Șard. Surpriză, șoferul avea o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool în aerul expirat

Rezultatul testării i-a surprins chiar și pe polițiști, mai ales că bărbatul conducea un autocamion, categorie de vehicul ce presupune o disciplină rutieră exemplară.

Pe ecranul etilotestului a apărut o valoare de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt ce depășește limita legală și constituie infracțiune. Șoferul în vârstă de 55 de ani, din Zlatna, a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

Poliția a deschis un dosar penal pe numele acestuia, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, conform prevederilor Codului Penal.

