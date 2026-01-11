Austeritate doar pentru oamenii obișnuiți? Câți bani câștigă angajații Administrației Prezidențiale
Ce indemnizații au angajații Administrației Prezidențiale
Administrația Prezidențială se remarcă printr-o politică de salarizare extrem de favorabilă, care completează veniturile de bază cu un sistem complex de sporuri și bonificații, inclusiv compensații pentru munca de noapte și expunerea la condiții vătămătoare, ceea ce poate reprezenta încă un argument că în România momentului austeritatea este doar pentru oamenii obișnuiți.
În vârful ierarhiei, președintele României încasează o indemnizație lunară de 24.960 de lei, în timp ce consilierii prezidențiali primesc 21.840 de lei, iar consilierii de stat sunt remunerați cu 16.640 de lei, scrie realitatea.net.
Nici funcțiile de conducere sau de execuție nu sunt mai prejos, veniturile acestora fiind consolidate prin diverse adaosuri. De exemplu, un director câștigă 15.784 de lei, iar un șef de serviciu 14.390 de lei, ambii beneficiind de un spor plafonat de 300 de lei pentru condiții vătămătoare.
În sectorul tehnic, un șef de formație muncitori are un salariu de bază de 6.624 de lei, sumă la care se adaugă sporul de noapte de 849 de lei și cel pentru condiții grele de muncă. Personalul contractual, precum muncitorii calificați, are salarii cuprinse între 5.750 și 6.345 de lei, la care se adaugă un spor de noapte generos, de până la 738 de lei, și aceeași compensație fixă pentru condiții vătămătoare.
Dincolo de aceste sume, angajații beneficiază de avantaje suplimentare care rotunjesc veniturile lunare: o indemnizație de 950 de lei pentru deținerea titlului științific de doctor, o compensație de 10% din salariul de bază pentru personalul detașat și o indemnizație de hrană de 347 de lei.
Mai mult, potrivit realitate.net, în anul 2026, personalul Administrației Prezidențiale continuă să primească vouchere de vacanță, asigurându-și astfel un pachet de beneficii complet, finanțat integral de la bugetul de stat.
