AUR propune ca elevii și profesorii să cânte imnul și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală

Un proiect legislativ depus reecent la Consiliul Economic și Social de către parlamentari AUR prevede introducerea unor momente solemne în școli, care să includă intonarea imnului național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”.
Inițiativa legislativă propune completarea Legii nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar și are ca scop, potrivit expunerii de motive a parlamentarilor, „întărirea sentimentului de apartenență națională și educarea în spiritul respectului față de valorile fundamentale ale națiunii”.
Parlamentarii AUR invocă exemple din țări precum Polonia, Grecia și Italia, unde, susțin ei, există momente dedicate simbolurilor naționale și rugăciunii, scrie HotNews.
Proiectul prevede ca la începutul fiecărei zile de școală să fie intonat imnul național „Deșteaptă-te, române!” și rostită rugăciunea „Tatăl nostru”.
Participarea elevilor și cadrelor didactice la aceste momente va fi opțională, conform inițiatorilor.
„Caracterul opțional al participării la rugăciune pentru toate categoriile de participanți – preșcolari, elevi și cadre didactice – demonstrează respectul deplin al propunerii legislative pentru principiul libertății de conștiință și religioase”, se menționează în document.
Totodată, inițiatorii menționează că există mecanisme prin care cadrele didactice care refuză participarea pot fi înlocuite. „Această flexibilitate procedurală, care include și mecanisme de înlocuire a cadrelor didactice care refuză participarea, asigură echilibrul necesar între obiectivele educaționale naționale și respectarea diversității confesionale și de conștiință din societatea română”, mai scrie în document.
Proiectul este inițiat de deputata AUR Cristina-Emanuela Dascălu și este susținut de alți 33 de parlamentari ai formațiunii.
