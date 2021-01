Au început înscrierile candidaților la selecția pentru Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia: Ce etape trebuie parcurse

S-a dat startul înscrierilor candidaților la selecția pentru Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” din Alba Iulia și celelalte colegii militare din țară.

Elevii de gimnaziu care vor să devină elevi militari trebuie să parcurgă următoarele etape:

înscriere;

selecție;

examinare medicală;

întocmirea dosarului de candidat și finalizarea recrutării;

concursul de admitere.

Primul pas pe care elevii interesați trebuie să-l facă este să se adreseze birourilor informare-recrutare din cadrul centrelor militare care funcționează în fiecare județ și sector al municipiului București. Aici vor primi informații privind oferta educațională, condițiile de recrutare, selecție și admitere. Adresele și numerele de telefon sunt disponibile aici: https://bit.ly/2RyjVss.

Înscrierea candidaților se poate face prin contactarea telefonică a birourilor informare recrutare sau prin completarea electronic a unei cereri de înscriere.

După înscriere, urmează susţinerea probelor de selecţie care constau în probe psihologice, probe sportive (traseul utilitar aplicativ – vezi schema și alergare de rezistență) și interviul de evaluare finală.

Candidații declarați „admis” la probele de selecție vor efectua examinarea medicală.