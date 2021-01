Mai mult de JUMĂTATE din profesorii din țară vor să se VACCINEZE anti-COVID. Primele rezultate ale chestionarului, prezentate de Ministerul Educației

Un procent de 66% din personalul didactic al mai multor școli care au răspuns la chestionarul privind disponibilitatea de vaccinare, au răspuns pozitiv, acestea fiind datele parțiale, cele finale vor fi comunicate vineri, a mai spus ministrul.

De asemenea, în cazul unei universități, „în primele 40 de minute de la deschiderea platformei, raportul a fost 88% pentru vaccinare, 12% împotriva vaccinării”, a mai spus Cîmpeanu.

Your browser does not support the video tag.

Declarațiile ministrului Educației:

Va conta în decizie și răspunsul pe care-l vom primi la sfârșitul aceste săptămâni, în ziua de vineri, cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului din învățământ. Avem date parțiale.

Sunt situații în care, în cadrul unei universități, în primele 40 de minute de la deschiderea platformei, raportul a fost 88% pentru vaccinare, 12% împotriva vaccinării.

Avem multe unități de învățământ preuniversitare care s-au situat în prima perioadă pe undeva pe la 66%, deci doi din trei angajați ai sistemului de învățământ doresc să se vaccineze. Avem și situații în care rata de vaccinare este mai scăzută.

Nu o să mă antepronunț, s-au făcut deja sondaje pe eșantioane limitate. În data de 15 ianuarie, după-amiază, la orele 16:00, vom avea rezultatul exact al interogării cu privire la disponibilitatea de vaccinare a fiecăruia dintre cei 340.000 de angajați ai sistemului de învățământ din România.

Acest rezultat nu condiționează deschiderea școlilor, însă m-aș bucura să înțelegem cu toții că fiecare profesor ce se va vaccina va însemna o creștere a siguranței în școli pentru elevi și profesori.

Cîmpeanu a cerut tuturor școlilor și universităților, la începutul lunii ianuarie, să compleze un chestionar în cadrul unei platforme în care să spună dacă doresc sau nu să se vaccineze.

„Am trimis acum câteva minute în întreg sistemul de Educație, inspectorate şcolare, școli şi universităţi o solicitare cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului didactic, nedidactic şi auxiliar. Am cerut o raportare numerică cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului din învăţamânt. Acest lucru este foarte important pentru a putea prioritiza personalul din învățământ în conformitate cu importanța sistemului de Educație și cu așteptările populației cu privire la redeschiderea școlilor. Data limita pentru raportarea numerică este 15 ianuarie”, declara Cîmpeanu la Antena 3 în data de 4 ianuarie.

Un sondaj realizat în luna decembrie pe 13.356 de profesori respondenți de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” arăta un procent dezastruos. Mai exact, 56,3% dintre aceștia spuneau că nu sunt de acord să se vaccineze împotriva Covid-19. De asemenea, 43,2% declarau că își doresc să revină la școală și să predea față în față înainte de începerea campaniei de vaccinare.

Vaccinarea profesorilor ar putea începe de la sfârșitul lunii ianuarie / vorbim de un procent de intenție de vaccinare de 50% în rândul profesorilor – Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului Național pentru vaccinarea împotriva COVID-19

Vaccinarea profesorilor poate începe de la finalul lunii ianuarie – începutul lunii februarie. În total, 1,5 milioane persoane care deservesc activități esențiale vor fi vaccinate în etapa a doua (inclusiv profesorii), a declarat, în cadrul unei conferințe de presă din data de 5 ianuarie, președintele Comitetului Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), Valeriu Gheorghiță.

„Vorbim de un procent de intenție de vaccinare de 50% în rândul profesorilor. Ceea ce ține de noi și de organizarea campaniei de vaccinare e să creăm mediul în care aceste persoane care vor să se vaccineze să se poata vaccina. în ceea ce privește catagrafia personalului care dorește să se vaccine din sistemul de învățământ, urmează să se trimită acest tip de chestionar pentru a vedea numărul persoanelor care doresc să se vaccineze. Cel mai probabil, la început de februarie- sfârșit de ianuarie putem începe vaccinarea cadrelor didactice”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

Sursa: edupedu.ro