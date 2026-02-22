Atleții din Blaj și Alba Iulia, rezultate de apreciat la Campionatele Naționale Under 18
Atleții din Blaj și Alba Iulia, rezultate de apreciat la Campionatele Naționale Under 18 în sală. Larisa Ardean (LPS Alba Iulia) – campioană națională
Atleta Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia) a devenit campioană națională la marș, în cadrul Campionatelor Naționale de atletism în Sală Under 18, care se dispută la București.
În respectiva probă au mai concurat Iasmina-Nicoleta Rațiu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 9 (timpul 18:21.91, PB), Georgiana Beldean (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Ana Rodean) – locul 10 (19:52.36, PB) și Roxana Daria Filipan (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia) – locul 11 (20:37.03, PB)
Roxana Maria Cordea (AC Mica Romă Blaj) a participat la Campionatele Naționale de atletism Under 18 în sală, la București. Mai întâi, sâmbătă, a fost pe locul 6 în proba de 1500 de metri, cu timpul 5:15.75 (SB, cel mai bun timp al sezonului). A doua zi s-a clasat pe poziția a șasea distanța de 3000 metri, cu rezultatul 11:13.91 (SB), rezultate de apreciat ținând cont că este cu doi ani mai mică decât categoria în care a luat startul. Anii trecuți Roxana Cordea a fost legitimată la Luceafărul Jidvei (antrenor Andras Gaspar).
Au mai concurat, în Sala de atletism „Ioan Soter”:
*Viorel Ioan Medeșan (Mica Romă Blaj), descalificat în proba de 8000 metri.
*Andreas Mihu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) în probele de 60 metri (locul 30, cu rezultatul 7.84, PB) și 800 metri (locul 23, cu timpul 2.17.70, PB)
*Ioan Luca Borza (CSM Unirea Alba Iulia, antrenor Ana Rodean) – locul 10 la 3000 metri (timpul 10:18.93, PB)
Foto: arhivă
