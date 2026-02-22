Sport

Atleții din Blaj și Alba Iulia, rezultate de apreciat la Campionatele Naționale Under 18

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Atleții din Blaj și Alba Iulia, rezultate de apreciat la Campionatele Naționale Under 18 în sală. Larisa Ardean (LPS Alba Iulia) – campioană națională

Atleta Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia) a devenit campioană națională la marș, în cadrul Campionatelor Naționale de atletism în Sală Under 18, care se dispută la București.

Citește și: FOTO: Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei) – medalie de aur la Campionatele Naționale de cros Under 16

În respectiva probă au mai concurat Iasmina-Nicoleta Rațiu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 9 (timpul 18:21.91, PB), Georgiana Beldean (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Ana Rodean) – locul 10 (19:52.36, PB) și Roxana Daria Filipan (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia) – locul 11 (20:37.03, PB)

Roxana Maria Cordea (AC Mica Romă Blaj) a participat la Campionatele Naționale de atletism Under 18 în sală, la București. Mai întâi, sâmbătă, a fost pe locul 6 în proba de 1500 de metri, cu timpul 5:15.75 (SB, cel mai bun timp al sezonului). A doua zi s-a clasat pe poziția a șasea distanța de 3000 metri, cu rezultatul 11:13.91 (SB), rezultate de apreciat ținând cont că este cu doi ani mai mică decât categoria în care a luat startul. Anii trecuți Roxana Cordea a fost legitimată la Luceafărul Jidvei (antrenor Andras Gaspar).

Au mai concurat, în Sala de atletism „Ioan Soter”:

*Viorel Ioan Medeșan (Mica Romă Blaj), descalificat în proba de 8000 metri.

*Andreas Mihu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) în probele de 60 metri (locul 30, cu rezultatul 7.84, PB) și 800 metri (locul 23, cu timpul 2.17.70, PB)

*Ioan Luca Borza (CSM Unirea Alba Iulia, antrenor Ana Rodean) – locul 10 la 3000 metri (timpul 10:18.93, PB)

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Tânărul portar albaiulian Răzvan Cutean, debut în Liga 2 la FC Bihor Oradea: A fost campion național de juniori cu UTA Arad

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

22 februarie 2026

De

Tânărul portar albaiulian Răzvan Cutean, debut în Liga 2 la FC Bihor Oradea: A fost campion național de juniori cu UTA Arad Zi mare, duminică, 22 februarie 2026, pentru tânărul portar albaiulian Răzvan Cutean. Goalkeeper-ul de nici 18 ani a debutat în Liga 2 de fotbal la FC Bihor Oradea, echipă la care a ajuns […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia), din nou campioană națională la marș, Under 18! Sportiva din Cetatea Marii Uniri, neînvinsă de 5 ani!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

22 februarie 2026

De

Atleta Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia), din nou campioană națională la marș, Under 18! Sportiva din Cetatea Marii Uniri, neînvinsă de 5 ani! Atleta Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia) a devenit campioană națională la marș, în cadrul Campionatelor Naționale de atletism în Sală Under 18, care se dispută […]

Citește mai mult

Sport

Andrei Rațiu, o nouă pasă de gol în campionatul Spaniei: „Sonic”, iar în prim-plan

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 20 de ore

în

21 februarie 2026

De

Andrei Rațiu, o nouă pasă de gol în campionatul Spaniei: „Sonic”, iar în prim-plan Andrei Rațiu a reușit, sâmbătă, 21 februarie 2026, o nouă pasă de gol în campionatul de fotbal al Spaniei. Echipa fotbalistului originar din Alba, Rayo Vallecano, a jucat în deplasare cu Betis Sevilla. Scorul final al partidei a fost 1-1 (1-1) […]

Citește mai mult