Atleții din Blaj și Alba Iulia, rezultate de apreciat la Campionatele Naționale Under 18 în sală. Larisa Ardean (LPS Alba Iulia) – campioană națională

Atleta Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia) a devenit campioană națională la marș, în cadrul Campionatelor Naționale de atletism în Sală Under 18, care se dispută la București.

În respectiva probă au mai concurat Iasmina-Nicoleta Rațiu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 9 (timpul 18:21.91, PB), Georgiana Beldean (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Ana Rodean) – locul 10 (19:52.36, PB) și Roxana Daria Filipan (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia) – locul 11 (20:37.03, PB)

Roxana Maria Cordea (AC Mica Romă Blaj) a participat la Campionatele Naționale de atletism Under 18 în sală, la București. Mai întâi, sâmbătă, a fost pe locul 6 în proba de 1500 de metri, cu timpul 5:15.75 (SB, cel mai bun timp al sezonului). A doua zi s-a clasat pe poziția a șasea distanța de 3000 metri, cu rezultatul 11:13.91 (SB), rezultate de apreciat ținând cont că este cu doi ani mai mică decât categoria în care a luat startul. Anii trecuți Roxana Cordea a fost legitimată la Luceafărul Jidvei (antrenor Andras Gaspar).

Au mai concurat, în Sala de atletism „Ioan Soter”:

*Viorel Ioan Medeșan (Mica Romă Blaj), descalificat în proba de 8000 metri.

*Andreas Mihu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) în probele de 60 metri (locul 30, cu rezultatul 7.84, PB) și 800 metri (locul 23, cu timpul 2.17.70, PB)

*Ioan Luca Borza (CSM Unirea Alba Iulia, antrenor Ana Rodean) – locul 10 la 3000 metri (timpul 10:18.93, PB)

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI