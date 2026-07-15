Atenție șoferi! Se fac lucrări la drumul care leagă Clujul de județul Alba. Se vor repara zonele degradate ale carosabilului

Șoferii care circulă între județele Cluj și Alba trebuie să știe că au început lucrări de întreținere pe drumul județean DJ 107F. Consiliul Județean Cluj intervine pe tronsonul Luncani – limita cu județul Alba, pe o porțiune de aproximativ 4,5 kilometri.

Lucrările se desfășoară între kilometrii 9+890 și 14+370 și vizează remedierea degradărilor apărute la nivelul carosabilului. Echipele execută frezarea asfaltului deteriorat, plombarea gropilor, repararea tasărilor, colmatarea rosturilor, precum și lucrări de întreținere a platformei drumului.

În această etapă sunt realizate lucrările pregătitoare și intervențiile pentru remedierea tasărilor, urmând ca restul lucrărilor programate să continue în perioada următoare.

DJ 107F reprezintă o rută importantă de legătură între județele Cluj și Alba, asigurând conexiunea dintre zona Turda – Câmpia Turzii și localitățile din Alba, precum și un acces mai rapid către Autostrada Transilvania (A3).

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