Atenție șoferi! Se fac lucrări la drumul care leagă Clujul de județul Alba. Se vor repara zonele degradate ale carosabilului
Atenție șoferi! Se fac lucrări la drumul care leagă Clujul de județul Alba. Se vor repara zonele degradate ale carosabilului
Șoferii care circulă între județele Cluj și Alba trebuie să știe că au început lucrări de întreținere pe drumul județean DJ 107F. Consiliul Județean Cluj intervine pe tronsonul Luncani – limita cu județul Alba, pe o porțiune de aproximativ 4,5 kilometri.
Lucrările se desfășoară între kilometrii 9+890 și 14+370 și vizează remedierea degradărilor apărute la nivelul carosabilului. Echipele execută frezarea asfaltului deteriorat, plombarea gropilor, repararea tasărilor, colmatarea rosturilor, precum și lucrări de întreținere a platformei drumului.
În această etapă sunt realizate lucrările pregătitoare și intervențiile pentru remedierea tasărilor, urmând ca restul lucrărilor programate să continue în perioada următoare.
DJ 107F reprezintă o rută importantă de legătură între județele Cluj și Alba, asigurând conexiunea dintre zona Turda – Câmpia Turzii și localitățile din Alba, precum și un acces mai rapid către Autostrada Transilvania (A3).
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Educația fără frontiere: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, parte a unei mobilități Erasmus+ la Roma
Educația fără frontiere: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, parte a unei mobilități Erasmus+ la Roma Proiectul de Acreditare Erasmus+-Domeniul Educație Școlară_2024-1-RO01-KA121-SCH-000230390, coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Alba, la care au participat 10 reprezentanți ai consorțiului FUTURE, în perioada 18-22 mai 2026, la Roma, a oferit participanților oportunitatea formării în cadrul cursului „Project Management – Global […]
FOTO | Academicianul Ioan-Aurel Pop, prezent în Apuseni la comemorarea eroilor moți
Academicianul Ioan-Aurel Pop, prezent în Apuseni la comemorarea eroilor moți Marți, 14 iulie 2026, la „Beciul lui Horea” din Câmpeni s-a desfășurat o ceremonie închinată eroilor naționali din Apuseni, având ca invitat de onoare pe academician prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, președinte al Academiei Române în perioada aprilie 2018 – aprilie 2026. „Beciul lui Horea” […]
CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge: Un pacient de 40 de ani din Alba are nevoie de ajutor pentru o intervenție pe cord deschis
CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge: Un pacient de 40 de ani din Alba are nevoie de ajutor pentru o intervenție pe cord deschis Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a făcut miercuri, 15 iulie 2026, un apel urgent către persoanele cu grupa de sânge O pozitiv, care pot dona în perioada următoare. Un […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
15-18 iulie 2026 | Caniculă dar și instabilitate atmosferică severă în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Caniculă dar și instabilitate atmosferică severă în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Județul Alba va...
Până la 20 de ani de închisoare pentru infracțiunile de mediu: Ministerul Mediului pregătește pedepse drastice
Până la 20 de ani de închisoare pentru infracțiunile de mediu: Ministerul Mediului pregătește pedepse drastice Ministerul Mediului propune înăsprirea...
Știrea Zilei
AUR ar câștiga detașat alegerile anticipate. Sondaj IRES: Ilie Bolojan, primul pe lista responsabililor pentru criza politică
AUR ar câștiga detașat alegerile anticipate. Sondaj IRES: Ilie Bolojan, primul pe lista responsabililor pentru criza politică Un sondaj realizat...
Un candidat din Alba nu a putut fi eliminat de la Bacalaureat deși era suspectat că fraudează examenul. Ministru: „Pe viitor putem colabora și direct cu Procuratura”
Un candidat din Alba nu a putut fi eliminat de la Bacalaureat deși era suspectat că fraudează examenul. Ministru: „Pe...
Curier Județean
FOTO | Educația fără frontiere: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, parte a unei mobilități Erasmus+ la Roma
Educația fără frontiere: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, parte a unei mobilități Erasmus+ la Roma Proiectul de Acreditare Erasmus+-Domeniul Educație...
FOTO | Academicianul Ioan-Aurel Pop, prezent în Apuseni la comemorarea eroilor moți
Academicianul Ioan-Aurel Pop, prezent în Apuseni la comemorarea eroilor moți Marți, 14 iulie 2026, la „Beciul lui Horea” din Câmpeni...
Politică Administrație
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și climatizare. Primăria Alba Iulia achiziționează serviciile de proiectare
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și...
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...