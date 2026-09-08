Nicolae Stanciu, pe podium în competiția „Tricolorul lunii august 2026”, după evoluțiile excelente din China

Răzvan Marin a fost votat Tricolorul Lunii August în aplicația Tricolorii. Fotbalistul cu 75 de meciuri sub tricolor a evoluat în 5 partide pentru echipa de club, timp în care a marcat o dată, a pasat decisiv de 4 ori și s-a calificat în faza ligii din UEFA Champions League, ediția 2026-2027.

Utilizatorii aplicației Tricolorii i-au oferit 613 voturi lui Răzvan Marin. Albaiulianul Nicolae Stanciu, Tricolorul Lunii Iulie, a ocupat poziția secundă (265 voturi), în timp ce Olimpiu Moruțan și Deian Sorescu s-au clasat pe 3, respectiv 4.

Clasamentul complet pentru Tricolorul Lunii August:

Răzvan Marin – 60,2% din voturi (10 puncte*);

Nicolae Stanciu – 26% din voturi (6 puncte*);

Olimpiu Moruțan – 10,2% din voturi (3 puncte*);

Deian Sorescu – 3,6% din voturi.

*Puncte obținute în clasamentul „Tricolorul Anului”

Clasarea albaiulianului Nicolae Stanciu pe locul secund vine pe fondul evoluțiilor excelente din China.

Nicolae Stanciu a făcut, zilele trecute, iar senzație în China, marcând din nou pentru Dalian Yingbo în meciul cu Qingdao Hainiu, scor 2-1 (2-1). Căpitanul naționalei României este în cea mai bună formă din ultimii ani, a fost desemnat din nou MVP-ul întâlniri și a primit nota 8.3, cea mai mare a meciului, pe flashscore.

A reușit iarăși să își treacă numele pe tabelă și continuă sezonul uluitor la cel mai înalt nivel, cu 25 de meciuri și 11 goluri în stagiunea curentă.

La doar câteva zile după reușita din Cupă cu Shanghai Shenshua, Nicolae Stanciu (33 de ani) a mai bifat o reușită în campionat.

Căpitanul naționalei a marcat după doar 10 minute de joc acasă, cu Hainiu (șut sub transversală, din lateral), fiind golgheterul echipei clasate pe locul secund după 26 de etape, cu 40 de puncte (runda viitoare, deplasare la Qingdao West Coast, vineri, 11 septembrie 2026.

foto: arhivă

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