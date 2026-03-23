ASTĂZI | Simulare Bacalaureat 2026: Elevii de liceu susțin primul test, la Română

Simularea examenului de Bacalaureat 2026 începe astăzi, luni, 23 martie, iar elevii de clasa a XII-a vor susține probele scrise în condiții similare examenului.

Simularea probelor scrise la BAC 2026 se organizează în școlile din toată țara, în condiții asemănătoare examenului, pentru a verifica nivelul de pregătire a elevilor înaintea examenului de bacalaureat din vară.

Probele încep, de regulă, la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor. Accesul în săli se face până la ora 8:30, iar elevii nu pot intra cu telefoane mobile, manuale sau alte materiale ajutătoare.

Subiectele sunt elaborate la nivel național și sunt însoțite de bareme de corectare. Notele nu se afișează public și pot fi trecute în catalog doar la solicitarea elevului sau a părintelui.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI