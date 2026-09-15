Curier Județean

Foto | Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, pe teren: Au fost mobilizați să curețe zonele de colectare a deșeurilor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, pe teren: Au fost mobilizați să curețe zonele de colectare a deșeurilor

Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia sunt implicați, începând de săptămâna trecută, în activități de curățare în zonele de colectare a deșeurilor.

Claudiu Nemeș, directorul executiv la Direcția Întreținerea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia, a făcut anunțul printr-o postare publicată pe Facebook. Acesta spune că curățarea și igienizarea exterioară a modulelor se face periodic conform contractului de prestări.

,,Începând de săptămâna trecută, persoanele care beneficiază de ajutor social sunt implicate în activități de curățare în zonele de colectare a deșeurilor.

Direcția Întreținerea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia a demarat aceste acțiuni de curățare în interiorul modulelor de colectare în colaborare cu Direcția de Asistență Socială.

Curățarea și igienizarea exterioară a modulelor se face periodic conform contractului de prestări servicii încheiat cu firma Dami Prod.

Ne dorim un oraș mai curat și mai bine întreținut, iar acest lucru poate fi realizat prin implicarea tuturor.”, a scris Claudiu Nemeș, directorul executiv la Direcția Întreținerea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia.

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