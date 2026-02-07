Curier Județean

ASTĂZI | Polițiștii rutieri din Alba vor acționa cu sistemul radar e-SIGUR pe drumurile din județ: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere

Bogdan Ilea

Publicat

acum 30 de minute

în

De

Polițiștii rutieri acționează astăzi, 7 februarie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Conform IPJ Alba, sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. 

Acestea surprind, în timp real,  vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. 

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

