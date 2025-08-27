Astăzi, pe „Cetate”, CSM Unirea – FC Botoșani, în play-off-ul Cupei României | Vezi echipele de start

Astăzi, 27 august, pe „Cetate”, de la ora 17.30, se dispută partida dintre divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia și FC Botoșani, contând pentru play-off-ul Cupei României



O confruntare în premieră între cele două combatante, miza fiind calificarea în grupele competiției „KO”. Prim divizionara pregătită de Leo Grozavu mizează pe o formulă alcătuită din jucători care nu au fost titulari în precedenta rundă din Superliga

Gruparea din Cetatea Marii Uniri, ajunsă în această primăvară în sferturile de finală ale Cupei României (0-3 în deplasare cu Farul Constanța) încearcă să depășească o confruntare extrem de dificilă, cu o formație de pe prima scenă, primul duel de acest gen din 2025 pe arena proprie

Echipe:

CSM Unirea: Roman – Szijj, Balaur/cpt. Vomir, Giosu, Giurgiu – Tănase, Gavrilă, Banu – Golda, Blănaru; rezerve B. Ștefan, Banyoi, Ardeiu, Ardei, A. Pop, Pîntea, Ondreykovicz, Fetița, Jorza. Antrenor Alexandru Pelici.

FC Botoșani: Kuki/cpt. – R. Creț, Munoz, E. David, Adams, Suta, Bordeianu, Pănoiu, Bodișteanu, Lopez, Mitrov; rezerve Ciobanu, D. Ștefan, Diaw, Kovtaliuk, Ilaș, Pavlovic, A. Dumitru, M. Dumitru, Ciurel. Antrenor Leo Grozavu.

Arbitri D. Buzărnescu (Craiova), N. Marin (Suseni), I. Humița (Armeniș), rezervă M. Bădoiu (Craiova); observatori Teodora Albon (Cluj-Napoca), Cr. Gîț (Deva).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI