ASTĂZI | COD PORTOCALIU în zeci de localități din județul Alba: Vânt cu viteza la rafală de 90 – 110 km/h, care viscolește și troienește zăpada. Vizibilitatre redusă

COD PORTOCALIU în zeci de localități din județul Alba: Vânt cu viteza la rafală de 90 – 110 km/h, care viscolește și troienește zăpada. Vizibilitatre redusă

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting de cod portocaliu valabilă în data de 28.12.2025 pâna la ora 17.00, potrivit ISU Alba.

Sunt preconizate: Vânt cu viteza la rafală de 90 – 110 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate de sub 50 m.

Zonele vizate: zona de munte a localităților: Cugir, Zlatna, Câmpeni, Abrud, Ighiu, Săsciori, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Șugag, Roșia Montană, Lupșa, Pianu, Meteș, Stremț, Șibot, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Bucium, Gârbova, Arieșeni, Livezile, Sălciua, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Rimetea, Blandiana, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor, Ceru-Băcăinți.

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate;

Iubitorilor de drumeții, le recomandăm să evite deplasările pe crestele montane – vizibilitatea scăzută și vântul puternic cresc riscul de rătăcire și accidentare.

Amânați drumețiile lungi sau ascensiunile dificile – vremea se poate înrăutăți brusc și planurile pot deveni periculoase.

Reamintim că orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112.

Accesați https://fiipregatit.ro sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.

