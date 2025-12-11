Rămâi conectat

ASTĂZI | Cod galben de ceață în județul Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m. Zonele vizate

Meteorologii ANM au emis un cod galben de ceață valabil astăzi, pentru județul Alba, astăzi, 11 decembrie, până la ora 20:00.  

Zonele vizate: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat;

Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m sunt fenomenele vizate.

