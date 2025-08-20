Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie cere imperativ o reformă structurală a ANRE: „Protejează interesele marilor actori din energie”

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie solicită o reformă structurală a ANRE

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie cere imperativ Guvernului și Parlamentului să declanșeze o reformă structurală a ANRE, care să includă numiri bazate pe competență și examene publice, precum și restructurarea mecanismului de finanțare, astfel încât ANRE să nu mai depindă de cei pe care ar trebui să-i reglementeze.

Introducerea unui control parlamentar real, prin raport anual supus votului și o comisie de control cu participarea societății civile, și eficientizarea activității ANRE, prin indicatori clari de performanță și transparență, sunt alte solicitări ale Asociației.

„În spațiul public, dezbaterea privind Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) se rezumă adesea la salariile uriașe pe care această instituție le plătește celor 310 angajați. Însă adevărata problemă nu este doar cea financiară, ci modul în care ANRE funcționează, reglementează și influențează piața de energie din România. Aroganța cu care tratează pe români, societatea civilă și petițiile lor nu contează?

ANRE a fost înființată în 1998 și gândită ca un arbitru imparțial, cu rol de reglementare, monitorizare și control al piețelor de energie electrică și gaze naturale, însă s-a transformat din arbitru în jucător care joacă de partea producătorilor, furnizorilor și distribuitorilor de energie, cei care, de fapt, îi asigură finanțarea.

Cheltuielile Autorității de reglementare sunt acoperite din venituri proprii, provenite din tarife pentru licențe, autorizații și atestări, contribuții anuale impuse operatorilor economici din energie și fonduri de la organisme internaționale.

Astfel, paradoxal, exact furnizorii, producătorii și distribuitorii de energie – cei pe care ANRE ar trebui să-i controleze, amendeze pentru abuzuri sau să-i reglementeze – sunt cei care îi alimentează bugetul. Situația generează o dependență structurală și face imposibilă imparțialitatea.

Statutul ANRE prevede că este interzisă intervenția oricărei entități publice în îndeplinirea atribuțiilor ANRE sau în adoptarea deciziilor în activitatea de reglementare. ‘Și aici ne întrebăm dacă Parlamentul are vreun cuvânt de spus. Mai mult, în numele ANRE, președintele acesteia prezintă Parlamentului raportul anual de activitate pentru anul anterior, până la data de 31 iulie, care, ulterior, este dezbătut, fără a fi supus votului, în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului.

Timp de aproape trei decenii, conducerea ANRE a fost rezultatul unor înțelegeri politice de culise ajungând, astfel, să protejeze interesele marilor actori din energie”, se arată într-un comunicat al Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie.

