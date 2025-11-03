Asociația Pakiv România – 20 de ani de excelență în grija pentru comunitate
Asociația Pakiv România – 20 de ani de excelență în grija pentru comunitate
Asociația Pakiv România împlinește 20 de ani. O emoție care încape cu greu într-o serie de cuvinte, o cifră rotundă cât dimensiunea unui vis pe care l-am îndeplinit cu și pentru oameni, cu și pentru comunități. Am visat, ne-am implicat, am construit împreună o infrastructură care ne plasează în prim plan internațional, dar, mai presus de toate, credem că am schimbat destinul a mii de oameni care au văzut și trăit certitudinea unui edificiu social care a dat speranță celor care nu credeau și siguranță celor care aveau nevoie de ea.
Gândul de a face bine a rămas constanta unui parcurs care a însemnat sute de proiecte câștigate și implementate, zeci de mii de persoane implicate, zeci de mii de persoane care au beneficiat de programele sociale, de dezvoltare comunitară, de antreprenoriat și lista ar putea continua.
Profesionalismul și dedicarea echipei Asociația Pakiv România a schimbat în bine viața a mii de familii amenințate cu excluziunea socială, a da sens unor tineri care au rămas în programele școlare, a oferit speranță în sutele de comunități vulnerabile în care ne-am făcut simțită prezența. De-a lungul celor două decenii au crescut sub ochii noștri tineri care azi sunt medici, profesori sau antreprenori de succes.
Activitatea Asociației Pakiv România a fost în mod particular despre comunitățile de romi dar a fost în principal despre România celor care înțeleg că procesele de incluziune ne privesc pe toți indiferent de etnie. Am încercat să spunem clar că nu există problemele romilor ci problemele unei țări în care trăiesc și romi. Nu numai că am încercat, am și reușit.
La 20 de ani de existență a Asociației Pakiv România avem convingerea determinată de fapte și indicatori că asociația noastră, familia a sute de oameni, a sprijinit procesul de democratizare al societății românești punând în operă acțiuni consistente care au privit incluziunea, discriminarea, echitatea și egalitatea de șanse.
Parteneriatele semnate cu autorități publice locale și naționale au dovedit nivelul de credibilitate internă pe care am câștigat-o de-a lungul acestor ani. Ne aducem aminte că am început cu o serie de proiecte mici dar cu un vis mare care, azi, sărbătorește 20 de ani. Bucuria noastră nu este reprezentată de trecerea timpului ci de faptul că timpul a fost dovada că se poate și altfel în România, cu caracter și seriozitate.
În cei 20 de ani credibilitatea noastră a fost girată de organisme internaționale precum ONU, UE sau NATO. Considerăm că nu este puțin lucru pentru imaginea României la nivel internațional.
Oamenii și caracterul Asociației Pakiv România au rămas de natură relevantă vreme de două decenii și vor continua să o facă pentru că această construcție este o manifestare a binelui, a competenței, a seriozității rolului pe care ni l-am asumat într-o perioadă în care foarte mulți au preferat să facă declarații. CV-ul nostru vorbește despre o țară care se schimbă prin exemplul nostru concret și nu prin exprimarea unor opinii. Dincolo de zecile de milioane de euro atrași în România stau mărturie poveștile de viață ale comunităților care arată altfel azi prin implicarea noastră.
Continuăm cu speranța că parteneriatele dintre Asociația Pakiv România și instituțiile statului român vor fi sprijinite corespunzător, că relevanța noastră se va multiplica și că numărul vieților impactate va crește exponențial în următoarea perioadă.
Le mulțumesc tuturor celor care au crezut și au muncit la visul acesta care poartă numele generic de Asociația Pakiv România. Îi îmbrățișez pe toți cei care au muncit, au crezut și au rămas alături de noi când a fost greu. Vă sunt recunoscător și vă consider parte a realizării unui vis mare cât sutele de comunități în care Pakiv a intervenit. Așa să ne ajute Dumnezeu!
Bumbu Ioan Gruia, Președinte Asociația Pakiv România
