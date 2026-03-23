Asociația Energia Inteligentă: Nu mai există un scenariu credibil în care motorina revine la niveluri “ieftine”

Motorina nu va mai reveni la prețurile scăzute din trecut, iar pragul de 10 lei pe litru se conturează tot mai clar ca nou reper pe piața carburanților, pe fondul unor schimbări structurale din sectorul energetic, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

,,Există momente în economie în care nu asistăm la o criză, ci la o schimbare de regim. 2026 este unul dintre acele momente. Iar în centrul lui stă un adevăr incomod, ignorat sistematic de piețe, politicieni și public: nu mai există un scenariu credibil în care motorina revine la niveluri ‘ieftine’. Nu vorbim despre un vârf temporar de preț, nu despre o deviație de la normal. Vorbim despre sfârșitul normalului. Pragul de 10 lei/l nu mai este o excepție. Este noua bază”, explică Dumitru Chisăliță, într-o analiză transmisă duminică.

Potrivit acestuia, percepția că prețurile la energie cresc și scad în mod ciclic, revenind la niveluri medii, nu mai corespunde realității actuale.

,,Ani la rând am fost învățați că energia funcționează ciclic: crește, scade, revine la medie. Este poate cea mai periculoasă presupunere care încă domină gândirea economică. Pentru că această medie nu mai există. Globalizarea energetică – acel mecanism invizibil care aducea petrol ieftin din cele mai eficiente surse către cele mai eficiente rafinării – a fost distrusă. Nu complet, dar suficient cât să schimbe regulile jocului. Fluxurile nu mai sunt optimizate economic, ci filtrate politic. Nu mai contează doar cât costă petrolul, ci de unde vine și cât de ‘sigur’ este. Iar siguranța costă. Mult,” a adăugat specialistul.

El susține că statele europene prioritizează tot mai mult securitatea energetică în detrimentul costurilor, ceea ce conduce la prețuri mai ridicate.

,,Autonomia energetică este noul lux obligatoriu. Statele europene nu mai cumpără energie ca înainte. Nu mai urmăresc cel mai mic preț, ci cel mai mic risc. Asta înseamnă contracte mai scumpe, rute mai lungi, redundanță logistică și stocuri strategice. Cu alte cuvinte, plătim dublu pentru a nu depinde de o singură sursă. Această schimbare nu este temporară. Este structurală. Iar orice structură nouă vine cu un nou nivel de cost. Mai ridicat”, a menționat președintele AEI.

În opinia sa, conflictul declanșat prin războiul din Ucraina a distrus definitiv iluzia că energia este doar o marfă. Astfel, energia este acum instrument de presiune geopolitică.

,,Asta înseamnă că prețul ei nu mai reflectă doar cererea și oferta, ci și riscul, tensiunea, strategia. Volatilitatea nu mai este o excepție, ci o componentă permanentă. Și, mai important, înseamnă că Europa plătește mai mult decât alții”, a mai spus Chisăliță.

Pe de altă parte, el a subliniat că discuția publică se concentrează obsesiv pe prețul petrolului brut, însă adevărata vulnerabilitate a Europei este capacitatea de rafinare.

