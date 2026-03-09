Actualitate

Asociația Energia Inteligentă: „Într-un scenariu pesimist, după 3 luni de război în Orientul Mijlociu, prețul motorinei poate ajunge în România la 16,8 lei”

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de minute

în

De

În cazul unui scenariu pesimist, prețul motorinei în România poate ajunge până la 16,8 lei pe litru, a afirmat, într-o analiză, președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.

„Stocurile comerciale de țiței și motorină se reduc rapid. Strâmtoarea Ormuz este blocată. Țările din Golf își opresc producția. OPEC nu are cum să compenseze, pentru că în mare parte țițeiul suplimentar ar veni tot din aceeași regiune aflată acum în blocaj. Iar mult invocatele „stocuri strategice” pe hârtie arată bine, în practică sunt relativ greu de folosit într-o criză reală și prelungită. Pe scurt, așa cum avertizam săptămâna trecută, abia acum începe partea grea”, a detaliat Dumitru Chisăliță.

Acesta a vorbit și despre perspectiva plafonării prețurilor la produsele petroliere.

„Se vorbește despre plafonarea prețurilor la produsele petroliere. Este una dintre cele mai proaste idei posibile. Oriunde s-a aplicat, rezultatul a fost același: dispariția produsului de pe piață. Nu prețuri mai mici, ci benzinării fără combustibil. În două săptămâni penuria ar începe să se arate în benzinăriile din România.

Se discută despre folosirea stocurilor strategice pentru a scădea prețurile și reducerea importurilor. Este o decizie extrem de periculoasă. Stocurile strategice există pentru situații de urgență, nu pentru cosmetizarea prețurilor la pompă. Dacă le consumi acum, într-un moment de instabilitate globală, îți distrugi singur ultima plasă de siguranță.

Și, în același timp, suntem anunțați că statul refuză să reducă accizele. Adică exact componenta fiscală care apasă direct pe preț.

Realitatea este atât de dură încât, într-un scenariu pesimist, chiar dacă ai elimina complet accizele, impactul tot ar fi mai mare decât prețul din anul 2025. Atât de puternic este șocul din piață”, a spus Dumitru Chisăliță.

Asociaţia Energia Inteligentă a transmis Guvernului României o scrisoare deschisă prin care solicită elaborarea şi implementarea, în regim de urgenţă, a unui Plan naţional de acţiune pentru reducerea impactului creşterii preţului motorinei asupra economiei. Documentul, adresat prim-ministrului României, Ilie Bolojan, este însoţit de un proiect de plan elaborat de AEI, care include un set de măsuri menite să protejeze sectoarele economice critice, să limiteze efectele asupra lanţurilor de aprovizionare şi să reducă vulnerabilitatea economiei româneşti la fluctuaţiile pieţei combustibililor.

