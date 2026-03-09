Asociația Energia Inteligentă: „Într-un scenariu pesimist, după 3 luni de război în Orientul Mijlociu, prețul motorinei poate ajunge în România la 16,8 lei”
Asociația Energia Inteligentă: „Într-un scenariu pesimist, după 3 luni de război în Orientul Mijlociu, prețul motorinei poate ajunge în România la 16,8 lei”
În cazul unui scenariu pesimist, prețul motorinei în România poate ajunge până la 16,8 lei pe litru, a afirmat, într-o analiză, președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.
„Stocurile comerciale de țiței și motorină se reduc rapid. Strâmtoarea Ormuz este blocată. Țările din Golf își opresc producția. OPEC nu are cum să compenseze, pentru că în mare parte țițeiul suplimentar ar veni tot din aceeași regiune aflată acum în blocaj. Iar mult invocatele „stocuri strategice” pe hârtie arată bine, în practică sunt relativ greu de folosit într-o criză reală și prelungită. Pe scurt, așa cum avertizam săptămâna trecută, abia acum începe partea grea”, a detaliat Dumitru Chisăliță.
Acesta a vorbit și despre perspectiva plafonării prețurilor la produsele petroliere.
„Se vorbește despre plafonarea prețurilor la produsele petroliere. Este una dintre cele mai proaste idei posibile. Oriunde s-a aplicat, rezultatul a fost același: dispariția produsului de pe piață. Nu prețuri mai mici, ci benzinării fără combustibil. În două săptămâni penuria ar începe să se arate în benzinăriile din România.
Se discută despre folosirea stocurilor strategice pentru a scădea prețurile și reducerea importurilor. Este o decizie extrem de periculoasă. Stocurile strategice există pentru situații de urgență, nu pentru cosmetizarea prețurilor la pompă. Dacă le consumi acum, într-un moment de instabilitate globală, îți distrugi singur ultima plasă de siguranță.
Și, în același timp, suntem anunțați că statul refuză să reducă accizele. Adică exact componenta fiscală care apasă direct pe preț.
Realitatea este atât de dură încât, într-un scenariu pesimist, chiar dacă ai elimina complet accizele, impactul tot ar fi mai mare decât prețul din anul 2025. Atât de puternic este șocul din piață”, a spus Dumitru Chisăliță.
Asociaţia Energia Inteligentă a transmis Guvernului României o scrisoare deschisă prin care solicită elaborarea şi implementarea, în regim de urgenţă, a unui Plan naţional de acţiune pentru reducerea impactului creşterii preţului motorinei asupra economiei. Documentul, adresat prim-ministrului României, Ilie Bolojan, este însoţit de un proiect de plan elaborat de AEI, care include un set de măsuri menite să protejeze sectoarele economice critice, să limiteze efectele asupra lanţurilor de aprovizionare şi să reducă vulnerabilitatea economiei româneşti la fluctuaţiile pieţei combustibililor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cel mai complex nod de autostradă din România prinde contur: Autostrăzile A1 şi A13, reunite prin numeroase poduri, pasaje și viaducte pe trei niveluri
Cel mai complex nod de autostradă din România prinde contur: Autostrăzile A1 şi A13, reunite prin numeroase poduri, pasaje și viaducte pe trei niveluri Cel mai complex nod rutier de autostradă, aflat în construcție în România, se conturează pe Valea Oltului, la Boița, unde se vor intersecta autostrăzile A1 Sibiu – Pitești și A13 Sibiu […]
ALERTĂ ALIMENTARĂ în România: Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piaţă. Ar putea conţine bucăţi periculoase de plastic
ALERTĂ ALIMENTARĂ în România: Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piaţă. Ar putea conţine bucăţi periculoase de plastic Vel Pitar, liderul fabricilor de pâine din România, retrage de pe piaţă două sortimente şi avertizează cumpărătorii – trebuie distruse pe loc sau returnate la magazin. Ar putea conţine bucăţi periculoase de plastic. Sortimentele […]
PENSII 2026 | Cât costă să cumperi un an de vechime în muncă anul acesta. Noua formulă de calcul
PENSII 2026 | Cât costă să cumperi un an de vechime în muncă anul acesta. Noua formulă de calcul Modificările recente aduse sistemului de pensii și noua formulă de calcul a vechimii în muncă au devenit subiecte importante pentru cei care se pregătesc să depună dosarul de pensionare. În plus, pentru persoanele care nu au […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Asociația Energia Inteligentă: „Într-un scenariu pesimist, după 3 luni de război în Orientul Mijlociu, prețul motorinei poate ajunge în România la 16,8 lei”
Asociația Energia Inteligentă: „Într-un scenariu pesimist, după 3 luni de război în Orientul Mijlociu, prețul motorinei poate ajunge în România...
Cel mai complex nod de autostradă din România prinde contur: Autostrăzile A1 şi A13, reunite prin numeroase poduri, pasaje și viaducte pe trei niveluri
Cel mai complex nod de autostradă din România prinde contur: Autostrăzile A1 şi A13, reunite prin numeroase poduri, pasaje și...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Alertă în Alba: Doi băieți de 11 și 12 ani, din Bucerdea Grânoasă, căutați de polițiști după ce au dispărut
Alertă în Alba: Doi băieți de 11 și 12 ani, din Bucerdea Grânoasă, căutați de polițiști după ce au dispărut...
FOTO | Tentativă de SINUCIDERE, împiedicată la Alba Iulia: Doi polițiști au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața
Tentativă de SINUCIDERE, împiedicată la Alba Iulia: Doi polițiști au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața O tentativă...
Curier Județean
FOTO | Acțiune cu efective mărite în Alba Iulia, Galda de Jos și Vințu de Jos: Amenzi de peste 6.000 de lei și 7 certificate de înmatriculare retrase
Acțiune cu efective mărite în Alba Iulia, Galda de Jos și Vințu de Jos: Amenzi de peste 6.000 de lei...
ACCIDENT rutier pe autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu: Un autoturism s-a răsturnat pe o bandă de mers. Șoferul a fost transportat de urgență la spital
ACCIDENT rutier pe autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu: Un autoturism s-a răsturnat pe o bandă de mers. Șoferul a...
Politică Administrație
VIDEO | Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu
Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu Nicolae...
Maxim 36 de posturi în Prefectura Alba după reorganizarea decisă de Guvern
Maxim 36 de posturi în Prefectura Alba după reorganizarea decisă de Guvern Numărul maxim de posturi la Instituția Prefectului –...
Opinii Comentarii
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în această zi
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în...
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. MESAJE și URARI de ZIUA FEMEII
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. Mesaje de 8 MARTIE. TEXTE cu FELICITARI de ZIUA FEMEII și URARI de 8 MARTIE...