Asistentă din linia întâi din Alba: „Jurnal COVID-19 – adresat Divinității: Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc!”

Asistenta șefă a Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean, doamna Marcela Vîlcan a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare, în care povestește prin ce trece de câteva săptămâni. Într-o postare recentă, ea a ținut să se adreseze divinității, aducându-i mulțumiri.

”MULȚUMESC, MULȚUMESC, MULȚUMESC!

Pentru grija pe care ne-o porți.

Astăzi ne-ai arătat că ne iubești pe mulți dintre noi!

Pentru că în lumea noastră mică există oameni mari care și-au arătat solidaritate a așa cum au putut fiecare dintre ei. Binecuvântează-i Doamne!

Pentru că există oameni de afaceri mai mici sau mai mari care, în aceste vremuri incerte chiar și pentru ei, și-au întors ochii către ceea ce înseamnă suferință. Binecuvântează-i Doamne!

Pentru că ai ales să fiu înconjurată de oameni extraordinari : familie, colegi, colaboratori (DSP, ISU etc). Binecuvântează-i Doamne!

Pentru că ți-ai îndreptat fața către colega mea care azi a devenit bunică. Nu am putut-o îmbrățișa și nu am putut-o strânge în brațe în dimineața aceasta când a plâns de stres, de griji pentru fiica ei. Iartă-mă!!! Dar știi că sufletul mi-a fost alături de tine chiar dacă brațele mi-au fost „paralizate”, te-am îmbrățișat din priviri și am plâns că nu ai putut simți brațele mele…

Dragii mei, este greu, dar ne puteți ajuta cel mai mult DOAR dacă STAȚI ÎN CASĂ”, a precizat asistenta șefă Marcela Vîlcan pe pagina sa de Facebook.