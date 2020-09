Arya, cățelușa din rasa lup cehoslovac este încă CĂUTATĂ. Femela găsită este a unei familii din Argeș

Răsturnare de situație în cazul Aryei, cățelușa din rasa lup cehoslovac care se părea că a fost în sfârșit găsită săptămâna trecută lângă Pitești. Se pare că aceasta nu este cătelușa căutată de tânărul stapan din Oradea, ci aparține unei familii din Argeș. Astfel Arya este în continuare căutată și orice ajutor este binevenit.



„Cătelușa găsită săptamâna trecută nu este Arya, proprietarii acesteia fiind localizați cu ajutorul unei vecine. Aceștia sunt chiar din Argeș, locul unde fusese „găsită” săptămâna trecută și cătelușa urmează să se întoarcă la ei, ea încă fiind la Alex. Vom începe din nou căutările pentru Arya și sperăm să o găsim” , a declarat pentru ziarulunirea.ro, un prieten al proprietarului Aryei.

Potrivit acestuia o altă presupunere era că această cătelusa găsită să fie Dora, cățelușa din aceeași rasă, pierdută de un cetățean ceh, însă nici această pistă nu s-a adeverit.

Reamintim că un bărbat din Oradea oferea o recompensă uriașă oricărei persoane îi poate furniza informații despre câinele familiei, care s-a pierdut în timp ce tranzita orașul Teiuș. La o oprire pe traseu, cainele a sarit din cusca amenajata in remorca atasata automobilului cu intentia de a urca in fata, langa stapan. Tanarul nu si-a dat seama ce s-a intamplat decat dupa multi kilometri. Nu i-a fost clar nici in care punct al traseului a disparut cainele.

Tanarul proprietar a pus si recompensa de 1.000 de euro pentru gasirea Aryiei, iar o operatiune de cautare impresionanta, in care au fost implicati iubitorii de animale din zona Ardealului, a fost declansata.