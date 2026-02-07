Artiștii angajați în instituțiile publice, obligați să lucreze 8 ore pe zi și să ponteze prezența? Precizări ale Ministerului Culturii

„De exemplu, noile reguli se vor aplica la Teatrul Național București, Teatrul Național Iași, Teatrul Național Craiova, Teatrul Național Timișoara, Opera Națională București, Opera Națională Iași, Teatrul de Operetă Ion Dacian, Filarmonica George Enescu, ș. a. m. d.

De asemenea, ministerul transmite că timpul de lucru poate fi inegal, în funcție de programul stabilit de instituții, dar angajații trebuie să semneze în continuare fișe justificative și să atingă obiectivul final de 160 de ore pe lună”, precizează culturaladuba.ro.

„Codul Muncii ne permite ca, dacă cineva nu face numărul de ore într-o săptămână, să-și poată lua zile libere plătite în avans, și să le recupereaze luna următoare, când va avea repetiții. Și invers: cine face mai multe ore, poate ca luna următoare să-și ia aceste libere, sau, dacă nu poate, deoarece are activități, și le adaugă la concediu. Conform legii, nu există nici sancțiuni și nici bonusuri.

Se implementează timp de 30 zile la nivelul instituțiilor și intră în vigoare (produce efecte) după ce fiecare salariat a semnat fișa de post modificată, iar în anul următor evaluarea se va face pe baza acestor 4 criterii, pentru fiecare în parte și se va vedea cum funcționează. În momentul în care nu funcționează, se poate modifica”, se arată într-o comunicare publică a Ministerului Culturii.

Ministerul Culturii a publicat în această săptămână normele privind „organizarea unitară și evidența timpului de muncă pentru funcțiile de execuție din instituțiile publice de spectacole și concerte“, o recomandare cerută de Curtea de Conturi a României în decembrie 2023.

Demersul a generat reacții vehemente în lumea artistică.

„Doamne, ce m-am mai amuzat aflând că, mai nou, în teatru, trebuie să vii la serviciu 8 ore pe zi. Mă rog, amuzat e un fel a spune. E de râsu’-plânsu’. Niciodată, dar niciodată, nici măcar o dată, în teatru nu s-a muncit normat, 8 ore. Nici măcar atunci când domnul Săraru m-a angajat în 1979 pe post de tâmplar la Teatrul Mic, neavând alt post liber la dispoziție, n-am fost obligat să mă duc la atelierul de tâmplărie 8 ore pe zi.

Dar ce mă miră pe mine e că domnul András Demeter, actor și regizor, nu știe că în artă munca n-are normă? Oare nu știe cât se muncește pentru un rol sau cât timp trudești pentru ca un spectacol să iasă foarte bine? Hai, măi Demeter, mama ei a dracului de politică! Unu’ Alifantis de la tâmplărie!”, a scris, vineri, 6 februarie 2026, pe Facebook, muzicianul Nicu Alifantis.