AREST PREVENTIV pentru medicul din Sebeș acuzat de luare de mită: Ar fi primit între 100 și 600 de euro de la șase pensionari de invaliditate
Medicul din Sebeș reținut inițial pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, fiind suspectat că ar fi primit mită de la mai mulți pensionari de invaliditate, în schimbul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
„În temeiul art. 226 alin. (1) şi (2), respectiv art. 223 alin. (2) din C.proc.pen., admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba în dosarul de urmărire penală nr. 184/79/P/2025 şi dispune arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 04.02.2026 și până la data de 05.03.2026, inclusiv, a inculpatului IENEA ADRIAN, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (6 acte materiale) şi cu aplic. art. 41 alin. (1) rap. la art. 43 alin. (1) din C.pen. În temeiul art. 275 alin. (3) din C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare, atât pentru inculpat, cât şi pentru procuror. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 04.02.2026, ora 15:30, în prezența inculpatului şi a procurorului”, se arată în soluția pe scurt a Tribunalului Alba.
Ce spune Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
La data de 03.02.2026, ca urmare a obținerii autorizațiilor legale de la instanța competentă, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu organe de cercetare penală din cadrul IPJ Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, a efectuat o percheziție domiciliară la un cabinet medical de pe raza municipiului Sebeș.
În baza probelor administrate, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul IENEA ADRIAN, medic primar de expertiză medicală în cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă – Cabinet de Expertiză Medicală nr. 23 Alba şi nr. 89 Hunedoara, cu sediul în municipiul Sebeş, pentru comiterea infracţiunii de luare de mită în formă continuată, în stare de recidivă, constând în suspiciunea rezonabilă că:
Suspectul ,,a primit în mod direct și pentru sine de la 6 persoane sume cuprinse între 100 și 600 de EURO”
În perioada 26-28.01.2026, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe postul de medic primar care asigură activitatea de expertiză a capacității de muncă, având printre atribuții efectuarea revizuirii medicale a pensionarilor de invaliditate, suspectul IENEA ADRIAN a primit în mod direct și pentru sine de la 6 persoane sume cuprinse între 100 și 600 de EURO în legătură cu îndeplinirea acestor atribuții de serviciu.
Procurorul a dispus reţinerea suspectului IENEA ADRIAN pentru 24 ore, începând cu data de 03.02.2026, ora 20:25 şi până la data de 04.02.2026, ora 20:25, urmând a se analiza și dispune ulterior măsurile legale care se impun.
Nu este la prima ,,ispravă”. A fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru aceeași faptă
Suspectul a mai fost condamnat anterior pentru săvârșirea unor fapte similare. Spre exemplu, la data de 06.06.2025 s-a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei între procuror şi numitul Ienea Adrian cu privire la condamnarea pentru comiterea infracțiunii de luare de mită la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 3 ani și 6 luni , sancțiune care a rămas definitivă la data de 13.01.2026.
Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.
Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii sau luării unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
