Aqua Park în Alba Iulia: Proiect discutat în ședința Consiliului Local. Gabriel Pleșa: ,,Trebuie să construim un aqua park cu bazine în aer liber și bazine interioare”

În ședința extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia, din data 17 decembrie 2025, s-a discutat construirea unui AquaPark în Alba Iulia, fiind proiectul numărul 7 pe ordinea de zi.

Mai exact, a fost dezbătută o documentație tehnică de dezmembrare a unui imobil de 50.859 m², aflat în proprietate privată a Municipiului Alba Iulia. Se dorește dezmembrarea în trei loturi. Locația viitorului posibil aquapark o să fie la aproximativ 700 de metri distanță de noua fabrică de mâncare de câini și pisici.

Astfel, pe loturile 1 și 2 se intenționează realizarea unui aqua park. Proiectul se numește ,,Regenerare urbană pentru amenajare de spații verzi și construirea unei baze sportive de agrement în Alba Iulia”.

,,Suntem în faza în care, la începutul anului viitor, vom depune o cerere de finanțare pentru mult așteptatul ștrand al albaiulienilor. Am analizat situațiile și în alte municipii și am ajuns la concluzia că, pentru a fi sustenabil pe tot parcursul anului, nu doar în perioada verii, trebuie să construim un aquapark cu bazine în aer liber și bazine interioare. Există astfel de modele și la Sibiu. Este făcut unul în urmă cu 1 an la Galați. În scurt timp au apărut în zonă 7 unități de cazare și se pare ca este și un succes financiar”, a explicat edilul din Alba Iulia.

Gabriel Pleșa a continuat prin a da exemplul orașului Ocna Mureș, care, cu doar 5.000 de locuitori, datorită reabilitării băilor termale și a sării, începe să renască din punct de vedere turistic. Administrația locală consideră că, dacă vor obține o finanțare nerambursabilă și având în vedere că un ștrand este atât de dorit în Alba Iulia, investiția într-un aqua park este necesară și sustenabil.

„Am mutat locația din spatele Bazinului Olimpic, unde aveam aproximativ 7.000 de metri pătrați, și cred că acest proiect va aduce încasări la Municipalitate, dar, mai presus de toate, satisfacție pentru albaiulieni. De aceea, consider că trebuie să ne asumăm curajul de a merge înainte cu acest proiect. Fac apel să votăm acest proiect, deoarece este absolut esențial să continuăm depunerea cererii pentru obținerea de bani nerambursabili”, a mai explicat primarul din Alba Iulia.

Amplasamentul pentru viitorul Aquapark sau a proiectului ,,Regenerare urbană pentru amenajare de spații verzi și construirea unei baze sportive de agrement în Alba Iulia” este în cadrul P.U.Z-ului aprobat pentru zona economică. În cadrul P.U.Z.-ului, sunt permise funcțiuni pentru sport și agrement.

,,Proiectul a fost urcat în această dimineață. Am fi vrut să avem în cadrul comisiei mai mult timp, mai multe informații, deoarece ne-ar fi edificat asupra acestui proiect într-o manieră mult mai bună” a spus, Tomuța Florin, care a oferit aviz negativ din partea partea Comisiei.

,,Din păcate nu stăm grozav cu terenurile și nu dispunem de o locație mai bună”, a fost concluzia lui Gabriel Pleșa după ce s-a discutat despre amplasamentul Aquapark-ului, considerând că în zona în care urmează să se construiască există și locuri de parcare, transport public și facilitățile necesare.

Proiectul a fost adpotat cu un număr de 15 voturi pentru și 5 abțineri.

Potrivit documentației, Prin prezentul proiect de hotărâre se propune: dezmembrarea unui imobil (teren) proprietate a Municipiului Alba Iulia- Domeniul Privat, situat în Alba Iulia, FN, înscris în C.F. nr.119812 Alba Iulia, cu nr. cad.119812, având categoria de folosință „pășune”, în suprafața de 54889 mp. Documentatia de parcelare este necesară pentru realizarea obiectivului de investiții: „REGENERARE URBANĂ PENTRU AMENAJAREA DE SPAȚII VERZI ȘI CONSTRUIREA UNEI BAZE SPORTIVE ȘI DE AGREMENT – MUNICIPIUL ALBA IULIA”.

Acte în dovedirea celor solicitate:

– Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr.119812 Alba Iulia , proprietar -ind Municipiul Alba Iulia- domeniul privat;

– Certificatul de urbanism nr.1904/16.12.2025 emis de Direcția Urbanism;

În drept, solicitarea se încadrează la dispozițiile:

– Prevederile art. 41 alin. (5^2) din Legea nr. 7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

– Prevederile art. 153 din Ordinul nr. 600/2023 al Directorului General al ANCPI cu modi-cările şi completările ulterioare;

– Prevederile art.127 – 130 din Ordinul nr. 600/2023 al Directorului General al ANCPI cu modi-cările şi completările ulterioare;

Avize necesare: avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Alba Iulia: Comisia pentru administrarea domeniului public, privat, agricultură.

La redactarea prezentului raport de specialitate au fost respectate prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminsitrativ, actualizat și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată. Pentru toate considerentele de fapt și de drept mai sus menționate, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea supunerii lui spre dezbatere și aprobare în prima ședință a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

