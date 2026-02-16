Aproape un milion de euro pentru furnizarea și montajul unui sistem inteligent de afișaj în stațiile de autobuz din Alba Iulia: Licitație în derulare
Primăria Alba Iulia a lansat în 12 februarie 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publică a furnizării și montajului echipamentelor tehnologice din cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului inteligent de management urban la nivelul municipiului Alba Iulia prin instalarea unui sistem inteligent de afișaj în stațiile de îmbarcare călători”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Valoarea totală estimată a contractului propus este de 4.846.902 lei (echivalentul a peste 950.000 de euro), fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 23 martie 2026.
Municipiul Alba Iulia implementează, în calitate de autoritate contractanta, proiectul „Dezvoltarea sistemului inteligent de management urban la nivelul Municipiului Alba Iulia prin instalarea unui sistem inteligent de afișaj în stațiile de îmbarcare călători”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – Fondul local, SubinvestițiaI.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – Fondul local, Subinvestiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC.
Proiectul vizează furnizarea și montajul a 35 module de stație dotate cu bancă și panouri de afișaj inteligent, în stațiile de îmbarcare călători
Procesul de implementare a proiectului va respecta următoarele etape:
*Achiziționarea a 35 module de stație dotate cu bancă și panouri de afișaj inteligent care să asigure și afișarea timpilor de așteptare a călătorilor până la momentul sosirii autobuzului în stație, informații despre linii și orarul de funcționare, asistent inteligent de călătorie, harta interactivă, informații de trafic, mesaje de la operatorul de transport public și de interes public, informații meteo și indicatori de mediu, afișare de conținut video, posibilitatea alegerii rutei optime, precum și prezentarea unui cod QR ce va redirecționa către aplicația de plată a sistemului de ticketing;
*Execuția lucrărilor necesare montării stației, instalarea și punerea în funcțiune a celor 35 panouri de afișaj inteligent în stațiile de îmbarcare călători;
*Sesiuni de formare pentru personalul care va gestiona noile echipamente – la nivel de operator și personalul Municipiului Alba Iulia. Durata sesiunii de instruire va fi de o săptămână (5 zile lucratoare) (8 ore/zi).
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
