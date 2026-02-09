Aproape 570 de milioane de lei, pentru noi proiecte finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”: Pe listă este și un proiect din Alba

Ministrul Dezvoltării,Cseke Attila, a semnat 45 de noi contracte de finanțare, prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, în valoare totală de 569.752.690,82 de lei.

Proiectele au în vedere modernizarea infrastructurii rutiere, înființarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare menajeră și a stațiilor de epurare a apelor uzate, precum și a sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale.

”Aceste proiecte înseamnă dezvoltare pentru comunitățile locale, facilitează accesul cetățenilor la servicii de utilitate publică, stimulează economia și crearea de noi locuri de muncă și contribuie la reducerea disparităților dintre regiuni”, a precizat ministrul.

Pe listă se regăsește și un proiect din județul Alba. Este vorba de “Extindere distribuție de gaze naturale cu rețea inteligentă în comuna Unirea, satele Ciugudu de Jos și Ciugudu de Sus, județul Alba”. Valoarea contractului de finanțare semnat este de 6.320.400,85 lei.

