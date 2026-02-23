Aproape 200 de dosare de daună în urma ninsorilor din luna februarie 2026. Zeci de locuințe și autoturisme au fost avariate
Aproape 200 de dosare de daună în urma ninsorilor din luna februarie 2026. Zeci de locuințe și autoturisme au fost avariate
Peste 180 de dosare de daună au fost deschise de companiile membre ale UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, în urma ninsorilor abundente și a viscolului din perioada 17–20 februarie.
Cele mai afectate au fost locuințele și autoturismele. Potrivit datelor centralizate, 72 de proprietari de case, 97 de șoferi și 11 antreprenori au notificat pagube produse de greutatea stratului de zăpadă și de copacii doborâți de vânt.
Datele transmise de companiile de asigurări indică faptul că fenomenele meteo au provocat pagube în mai multe regiuni ale țării.
Printre cele mai frecvente situații raportate se numără acoperișuri cedate sub greutatea zăpezii, autoturisme avariate de copaci doborâți de vânt, precum și sedii de firme afectate de infiltrații sau de distrugeri la nivel structural.
În primele nouă luni ale anului trecut, cea mai mare despăgubire plătită pentru o locuință afectată de greutatea stratului de zăpadă a fost de 125.000 de euro, potrivit Digi 24.
În cazul unei companii, impactul fenomenelor atmosferice a depășit 320.000 de euro.
Reprezentanții industriei atrag atenția că astfel de episoade pot genera pierderi majore într-un timp foarte scurt, mai ales în cazul clădirilor mai vechi sau al construcțiilor care nu au fost întreținute corespunzător.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
23-24 februarie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Avertizări pentru populație
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe În intervalul 23 februarie 2026, ora 12:00 – 24 februarie 2026, ora 16:00, sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, cu posibile depășiri […]
Inspectorii antifraudă fac controale la peste 60 de firme de pază și protecție din România: „Risc fiscal ridicat”
Inspectorii antifraudă fac controale la peste 60 de firme de pază și protecție din România Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat, luni, 23 februarie 2026, o acțiune amplă de control la nivel național, care vizează 62 de societăți ce activează în domeniul serviciilor de protecție și […]
23-25 februarie 2026 | COD GALBEN de ninsori și viscol în zonele montane și submontane din Alba și în alte județe: Ploaie, lapoviță și ninsoare în întreaga țară
COD GALBEN de ninsori și viscol în zonele montane și submontane din Alba și în alte județe: Ploaie, lapoviță și ninsoare în întreaga țară Zonele montane și submontane din Alba și din alte județe sunt sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de precipitații însemnate cantitativ, la munte strat de zăpadă, intensificări de vânt și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Aproape 200 de dosare de daună în urma ninsorilor din luna februarie 2026. Zeci de locuințe și autoturisme au fost avariate
Aproape 200 de dosare de daună în urma ninsorilor din luna februarie 2026. Zeci de locuințe și autoturisme au fost...
23-24 februarie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Avertizări pentru populație
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe În intervalul 23 februarie 2026, ora 12:00 – 24 februarie 2026,...
Știrea Zilei
VIDEO | Decesul tinerei de 25 de ani din Sebeș: rezultatele preliminare au relevat faptul că moartea femeii a fost neviolentă. Care ar fi fost cauza
Decesul tinerei de 25 de ani din Sebeș: rezultatele preliminare au relevat faptul că moartea femeii a fost neviolentă. Care...
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN1 Săcel-Sebeș: O persoană a decedat după coliziunea dintre un autoturism și o autoutilitară. Trafic blocat
ACCIDENT MORTAL pe DN1 Săcel-Sebeș: O persoană a decedat după coliziunea dintre un autoturism și o autoutilitară. Trafic blocat Centrul...
Curier Județean
Tânăr de 19 ani din Meteș cu „alcool la bord” în toiul nopții, pe o stradă din Tăuți: Ce alcoolemie avea
Tânăr de 19 ani din Meteș cu „alcool la bord” în toiul nopții, pe o stradă din Tăuți: Ce alcoolemie...
20 – 22 februarie 2026 | ISU Alba: 70 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii pe raza județului
ISU Alba: 70 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii pe raza...
Politică Administrație
Drept la replică | Prof. Irimie Popa după Memoriul primarilor din Apuseni care au cerut demiterea sa de la conducerea Societății „Avram Iancu”: „În loc să fiți parte din soluție, ați ales să jucați ca parte din problemele cu care moții se confruntă”
Drept la replică | Prof. Irimie Popa după Memoriul primarilor din Apuseni care au cerut demiterea sa de la conducerea...
FOTO | Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în zonă
Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în...
Opinii Comentarii
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești Sâmbătă, 21...
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli Despre viața Sfântului Cuvios Timotei se cunosc...