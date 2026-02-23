Aproape 200 de dosare de daună în urma ninsorilor din luna februarie 2026. Zeci de locuințe și autoturisme au fost avariate

Peste 180 de dosare de daună au fost deschise de companiile membre ale UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, în urma ninsorilor abundente și a viscolului din perioada 17–20 februarie.

Cele mai afectate au fost locuințele și autoturismele. Potrivit datelor centralizate, 72 de proprietari de case, 97 de șoferi și 11 antreprenori au notificat pagube produse de greutatea stratului de zăpadă și de copacii doborâți de vânt.

Datele transmise de companiile de asigurări indică faptul că fenomenele meteo au provocat pagube în mai multe regiuni ale țării.

Printre cele mai frecvente situații raportate se numără acoperișuri cedate sub greutatea zăpezii, autoturisme avariate de copaci doborâți de vânt, precum și sedii de firme afectate de infiltrații sau de distrugeri la nivel structural.

În primele nouă luni ale anului trecut, cea mai mare despăgubire plătită pentru o locuință afectată de greutatea stratului de zăpadă a fost de 125.000 de euro, potrivit Digi 24.

În cazul unei companii, impactul fenomenelor atmosferice a depășit 320.000 de euro.

Reprezentanții industriei atrag atenția că astfel de episoade pot genera pierderi majore într-un timp foarte scurt, mai ales în cazul clădirilor mai vechi sau al construcțiilor care nu au fost întreținute corespunzător.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI