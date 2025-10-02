Aproape 10 milioane de lei pentru reabilitarea unui drum forestier din comuna Șugag: Accesul la fondul forestier, văzut ca prioritate zero

Un drum forestier din comuna Șugag urmează să fie reabilitat pentru accesibilizarea accesului la fondul forestier

Direcția Silvică Alba a solicitat aviz de mediul pentru proiectul care vizează reabilitarea unui drum pe care îl administrează prin Ocolul Silvic Blaj. Este vorba drumul auto forestier Pârâul Balelor – Dealul Lung, situat pe teritoriul satului Tău-Bistra, din comuna Șugag.

Drumul forestier în cauză, unul degradat, are o lungime de 7,460 kilometri și lățimea platformei de 3,5 metri și este racordat la drumul forestier Gâlceag-Balele, care pornește din drumul forestier Valea Mirășului.

Accesul la drumul forestier Pârâul Balelor-Dealul Lung se face din drumul național DN 67C prin legatura cu drumul forestier Gâlceag-Balele și drumul forestier Valea Mirășului.

Cea mai apropiată localitate față de locația drumului este Tău Bistra, de pe DN 67C.

„Reabilitarea drumul forestier Părăul Balelor-Dealul Lung va asigura accesibilizarea unei suprafețe de 478,01 ha de fond forestier proprietate publică de stat, cu o cotă anuală de tăiere de 1791,8 mc”, precizează reprezentanții Direcției Silvice Alba.

Starea fizică actuală a drumului nu permite accesul autovehiculelor de transport lemn decât în perioadele uscate din an, întrucât degradările din prezent nu o permit. Intrarea acestora va fi posibilă doar după reabilitarea drumului și aducerea sa la parametrii normali de exploatare.

Teritoriul pe care se află amplasamentul drumului forestier face parte din ROSCI 0085 Frumoasa și ROSPA 0043 Frumoasa.

În plan orizontal drumul prezintă o sinuozitate mare, reprezentată de o serie alternantă de aliniamente și curbe (atât curbe de dreapta, cât și curbe de stânga, proporţia fiind aproximativ egală). Aliniamentele dintre curbe sunt relativ scurte.

În profil longitudinal declivitatea medie este de 4-5%, cu zone în care se depășește această valoare.

Traseul drumului este prin pădure și pornește de la cota 1.135 și ajunge la cota 1.310, fiind situat în bazinul hidrografic al răului Sebeș.

În profil transversal drumul este realizat în mare parte în debleu, dar exista și profil mixt precum și tronsoane scurte pe care traseul se află la nivelul terenului.

Pentru drumul forestier amintit se recomandă adoptarea unui sistem rutier nou de tip uşor ce constă din:

*Carosabil

– Min. 30 cm fundaţie de piatră spartă 0-70 conform SR EN 13242+A1:2008;

– 15 cm piatră spartă 0-40 conform SR EN 13242+A1:2008

*Acostament (similar cu partea carosabilă):

– Min. 30 cm fundaţie de piatră spartă 0-70 conform SR EN 13242+A1:2008;

– 15 cm piatra sparta 0-40 conform SR EN 13242+A1:2008

Drumul va avea conform Normativului PD 003-11 și RD 001-11 (septembrie 2011) următoarele elemente geometrice:

– viteza de proiectare: 20 Km/h

– platformă: 3,50 m

– parte carosabilă: 2,75 m

– acostamente: 2x 0,375 m

– raza minimă: 15 – 10 m

– declivități maxime la transport în plin: 9,00 %

– declivități maxime la transport în gol:12,00 %

La declivități mai mari de 9% se dă un spor lățimii platformei, de 0,50 m, iar parții carosabile, 0,25 m, pentru siguranța circulației.

Structura rutieră

Se va realiza o suprastructură pentru partea carosabilă, platforma de întoarcere, stațiile de încrucișare și racordurile cu drumurile laterale alcătuită din:

– 30cm piatră spartă poligranulară 0-70 fară împănare

– 15cm piatră spartă poligranulară 0-40 cu împănare

Acostamente se vor amenaja cu aceeași suprastructură cu a parții carosabile și se vor realiza cu panta transversală de 5% spre exterior pentru aliniament.

Acostamentele vor avea lățimea de 37,5 cm.

Scurgerea apelor pluviale de pe partea carosabilă se va efectua astfel:

*Profil transversal cu pantă unică de 3,0% în aliniament.

*Șanțurile din pământ sau pe teren stâncos se executa în toate zonele de debleu, de‐a lungul rambleelor mai mici de 0,5 m şi în porţiunile unde se acumulează ape ce trebuie evacuate. Forma șanțurilor va fi trapezoidală, cu adâncimea de 0,5m și lățimea de 1,5m.

Descărcarea rigolelor și a șanțurilor se vă face prin podeţele existente şi prin podeţe noi, prevăzute cu camere de cădere în partea de versant și aripi în partea de aval.

Între taluz şi șanț se vor amenaja banchete pentru a opri pământul dislocat de pe taluz să ajungă în șanț.

Lucrările de artă (podeţe)

Pe traseul actual al drumului forestier există 9 podeţe tubulare cu diametrul de 600 mm, 5 podețe cu diametrul de 1500 mm, precum şi un podeţ dalat (l=1,80m).

Fiecare podeț tubular existent va fi analizat de proiectant.

Se vor înlocui podeţele degradate şi înfundate şi se vor repara podeţele aflate în stare mai bună.

Reparaţiile vor consta în subturnări de beton de ciment la timpane, realizarea camerelor de cădere în amonte și a aripilor în aval de podeţe, precum și praguri și saltele din anrocamente.

De asemenea se vor prevedea podeţe noi în punctele cele mai coborâte ale traseului, unde apele traversează drumul în mod haotic şi spală platforma existentă.

Podețe proiectate noi – 17

3 podețe HelCor ᴓ 600 L=8,0m

3 podețe HelCor Dn 1000 L=8,0m

10 podețe HelCor Dn 1000 L=6,0m

un podeț HelCor Dn 1500 L=10,0m

2 drumuri laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 m și o lățime de 5,0 si 3,00 m prin realizarea aceleeași structuri rutiere cu a drumului forestier.

Pentru siguranţa circulaţiei si exploatarea raţională a drumului se vor prevedea:

– stâlpi de dirijare din lemn de foioase, care se montează conform prevederilor STAS 1948/1-1991 – 200 bucăți;

– indicatoare pentru orientarea si reglementarea circulaţiei 50 bucăți;

– indicatoare de avertizare pentru locurile periculoase,

– indicatoare de interzicere,

– indicatoare de sens obligatoriu,

– indicatoare de orientare si diverse.

Conform inițiatorilor proiectului, se dorește:

– amenajarea curbelor la vitezele de circulație propuse, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță și confort;

– realizarea unor dispozitive de scurgere a apelor corespunzătoare situației existente în teren;

– preluarea și transportul apelor din zona reabilitată catre emisarul natural, astfel încât apele să nu mai stagneze pe carosabil și să producă disconfort în trafic;

– reducerea consumului de combustibil;

– reducerea poluării în zonă.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, este de 9.345.722,94 de lei, din care construcții + montaj 8.174.348,98 de lei.

Durata de realizare a investiției este estimată la 24 de luni, din care 16 luni pentru lucrările de construcții-montaj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI