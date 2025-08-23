Aproape 10 milioane de euro pentru un coridor de mobilitate integrată în municipiul Aiud: 2 străzi noi, piste de biciclete, parcări Park&Ride și sistem de management al traficului. Detaliile proiectului

Coridor de mobilitate urbană în municipiul Aiud: Investiție de aproape 10 milioane de euro

Primăria Aiud a solicitat aviz de mediu pentru proiectul „Realizare coridor de mobilitate integrată și sustenabilă în municipiul Aiud: str. Tudor Vladimirescu – str. Cuza Vodă – str. Transilvaniei”.

Proiectul prevede, între altele, realizarea a 2 străzi noi, piste de biciclete și parcări Park&Ride, precum și a unui sistem de management al traficului.

Valoarea totală a cheltuielilor necesare realizării investiţiei conform devizului general este de 49.048.156.29 lei (inclusiv TVA), din care C+M 28 393 451.78 lei (inclusiv TVA), adică aproape 10 milioane de euro, cu TVA inclus.

În cadrul proiectului a fost studiată soluția de realizare a unor piste de biciclete, cu lățimea de 2.50 m – 2.70 m, și o suprafață cumulată de 7.625 mp, defalcată astfel:

*Traseu 1 – 4 335.00 mp

*Traseu 3 – 595.00 mp

*Traseu 4 – 2 695.00 mp

În cadrul proiectului a fost studiată soluția de realizare a unor trotuare, cu lățimea de min. 1.50 m, și o suprafață cumulată de 17.380 mp, defalcată astfel:

*Traseu 1 – 6 658.00 mp

*Traseu 3 – 4 670.00 mp

*Traseu 4 – 4 852.00 mp

*Parcarea 1 – 615.00 mp

*Parcarea 2 – 585.00 mp

În cadrul proiectului au fost studiate 2 parcări de tip „park and ride”, cu sistem de bike sharing, la baza sportivă și pe strada Transilvaniei.

S-au prevăzut lucrări de modernizare a 2 străzi, cu o lungime cumulata de 907.50 m defalcata astfel:

*Traseu 2 – 205.50 m

*Traseu 5 – 702.00 m

Pentru siguranța circulației s-au prevăzut treceri de pietoni la intersecțiile pistei cu drumurile laterale, precum și la traversarea străzilor.

Va fi implementat și un sistem de management al traficului.

Sistemul de management al traficului, sistemul de monitorizare video, precum și sistemele de transport inteligente din municipiul Aiud au în configurație următoarele componente:

*Componenta 1 – Echipamente puncte de reîncărcare pentru autoturisme electrice și electrice hibride;

*Componenta 2 – Rastele și biciclete, inclusiv sistem digital de management al flotei;

*Componenta 3 – Subsistem CCTV de supraveghere a pistelor și a rastelelor de biciclete, a traseelor de transport public și mijloacele de transport public, inclusiv aplicații de analiză video avansată;

*Componenta 4 – Extinderea sistemului de iluminat public pe raza proiectului;

*Componenta 5 – Sisteme de informare în timp real a pasagerilor, amplasate în stațiile de transport public, inclusiv aplicații software pentru informarea în timp real a utilizatorilor;

*Componenta 6 – Senzori de detectare a vehiculelor și bariere pentru parcaje auto;

*Componenta 7 – Dotarea centrului de comandă pentru managementul traficului și pentru gestionarea aplicațiilor software

