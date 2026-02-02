APEL UMANITAR pentru Răzvan Stîncel, un tânăr din Aiud care luptă de luni de zile pentru viață: „Haideți să fim noi ajutorul de care are nevoie!”
APEL UMANITAR pentru Răzvan Stîncel, un tânăr din Aiud care luptă de luni de zile pentru viață
Comunitatea locală se mobilizează în sprijinul lui Răzvan Stîncel, un tânăr din Aiud care luptă pentru viață. De câteva luni Răzvan duce o luptă acerbă pentru viață pentru un pat de spital.
Preotul paroh al Parohiei Ortodoxe Măgina, Titus Fufezan, a demarat, duminică, 1 februarie 2026, o colectă pentru sprijinirea recuperării lui Răzvan Stîncel.
„După cum știți, sunt câteva luni deja de când Răzvan zace bolnav pe patul de spital. Faptul că este încă viu, în urma necazului care s-a abătut asupra lui, este o minune de la Dumnezeu! Iar Dumnezeu de multe ori face minuni prin oameni! Haideți să fim și noi mâinile prin care Dumnezeu lucrează la recuperarea lui Răzvan! Fiecare cât poate!
Pic cu pic se face marea! Adunăm bani și la biserică în fiecare duminică, dar se poate vira și în contul tatălui lui Răzvan, dacă vă este mai ușor așa”, a transmis preotul paroh într-o postare în mediul online.
Un apel umanitar a fost lansat, luni, 2 februarie 2026, și de primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan.
„Un gest mic poate însemna o șansă uriașă la viață. Salut din inimă inițiativa părintelui Titus Fufezan din Măgina, care a început o campanie nobilă pentru sprijinirea recuperării lui Răzvan Stîncel, aflat de luni de zile pe patul de spital.
Faptul că luptă încă este, fără îndoială, o minune — iar minunile se împlinesc prin oameni.
Haideți să fim noi ajutorul de care are nevoie! Fiecare donație, oricât de mică, înseamnă speranță”, a transmis edilul din Aiud.
Cei care doresc să sprijine o pot face prin donație în contul tatălui lui Răzvan:
Stîncel Ioan – Banca Transilvania
RO06 BTRL RONC RT0C T272 5301
