Apă cu porția în județul Alba, în prima lună din vara 2025: APA CTTA, raționalizează consumul în mai multe localități

Locuitorii din mai multe zone din Alba primesc apă cu porția încă din prima lună din vara anului 2025. APA CTTA Alba a anunțat că raționalizează consumul în mai multe localități.

Având în vedere temperaturile foarte ridicate din aceste zile și implicit consumul mare de apă potabilă si in alte scopuri, (in special in agricultura), SC APA CTTA SA ALBA este nevoită să raționalizeze apa în mai multe localităţi din județ.

Resursele din rezervoarele de înmagazinare se epuizează cu rapiditate, fiind necesară refacerea periodică a acestora.

”SC APA CTTA SA ALBA face apel către populaţie, să folosească apa potabilă, strict pentru consum propriu şi în scop menajer, în caz contrar, există posibilitatea ca programul de raționalizare să fie implementat pentru mai mult timp sau chiar sistarea furnizării.

Din cauza rezervelor insuficiente din rezervor Straja, pomparea apei potabile nu s-a putut realiza la ora programată în localitățile Ohaba, Secășel , Colibi

-zonele înalte din localitățile Straja, Berghin, Ghirbom, Henig vor fi afectate de lipsa presiunii și/ sau lipsa apei.

De asemenea, vă comunicăm întreruperea furnizării apei potabile între orele 22.00-06.00, în următoarele localități:

– Ighiu, Ighiel, Bucerdea Vinoasă, Țelna, cu mențiunea că zonele înalte din Bucerdea Vinoasa sunt afectate de lipsa presiunii și/ sau lipsa apei.

Din cauza nivelului scăzut al rezervorului, în localitățile Tibru, Cricău și Craiva, se va furniza apa potabilă între orele: 06.00-09.00 și 18.00-22.00.

Din cauza consumurilor ridicate nu se poate asigura continuitatea furnizării apei potabile în localitățile Lodroman, Lunca, Tăuni și în zonele înalte din localitatea Valea Lungă.

Din cauza nivelului scăzut al rezervorului de apa insuficiente, furnizarea apei potabile în localitățile Gârbova (Sebeș), Reciu și Câlnic se estimează a se realiza între orele 06.00-09.00 și 18.00-21.00.

Vă informăm că, în cazul în care, ulterior acestui anunț, se constată lipsa de debit și în alte localități, S.C. APA CTTA. S.A. Alba va anunța acest fapt, actualizând programul de furnizare”, au transmis reprezentanții companiei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI