Uniforma școlară unică ar putea deveni obligatorie pentru elevi: Motivul, combaterea bullying-ului
Uniforma școlară unică ar putea deveni obligatorie pentru elevi: Motivul, combaterea bullying-ului
Uniforma școlară unică ar putea deveni din nou obligatorie în unitățile de învățământ de stat, dacă o inițiativă legislativă va primi un nou aviz favorabil în Senatul României.
Deși proiectul elaborat de PSD vizează combaterea bullying-ului și a inegalităților socio-economice, acesta se lovește de rezistența Consiliului Economic și Social (CES), care a emis un aviz negativ asupra demersului.
Depus inițial pe 26 iulie la Senat, proiectul modifică Legea Educației pentru a transforma uniforma școlară dintr-o opțiune la latitudinea Consiliului de Administrație al fiecărei școli într-o obligație legală. Comisia pentru Administrație Publică a Senatului a votat miercuri, 2 septembrie, în favoarea acestei măsuri, după mai multe avize favorabile obținute anterior.
Deputata PSD Alexandra Presură, unul dintre inițiatori, a susținut ferm demersul pe rețelele de socializare, subliniind impactul social al măsurii.
„În cadrul Comisiei pentru Administrație Publică din Senatul României, am susținut și obținut avizul favorabil pentru inițiativa legislativă pe care am depus-o alături de colegii mei din grupul parlamentar PSD, privind modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, ce vizează introducerea obligatorie a ținutei școlare unice în învățământul de stat. Este o inițiativă în care cred din tot sufletul și care răspunde unei probleme reale din unitățile de învățământ: bullying-ul și discriminarea bazate pe statutul financiar al familiilor”, a scris Alexandra Presură.
De unde ar veni banii
Pentru a atenua impactul financiar asupra părinților, proiectul prevede posibilitatea, dar nu obligația, ca autoritățile locale să acopere costurile din bugetele proprii. Inițiatorii susțin că standardizarea vestimentară va spori mândria de a reprezenta comunitatea școlară și va crea un sentiment de unitate colectivă.
„Această măsură este gândită să protejeze, nu să împovăreze! Gratuitatea și subvenționarea kitului de bază vor fi direcționate direct către familiile vulnerabile și copiii din medii defavorizate, unde #sprijinul statului este crucial. Pentru celelalte categorii, eliminarea monopolului garantează cel mai mic preț posibil de pe piață. Mergem mai departe în parcursul parlamentar cu încrederea că putem reda #decența, egalitatea de șanse și siguranța în fiecare școală din România!”, a mai precizat deputata.
CES: Banii sunt mai necesari pentru burse și consiliere
În ciuda acestor argumente, Consiliul Economic și Social a respins proiectul, considerând că uniforma nu este un remediu pentru violența școlară. Potrivit instituției, bullying-ul nu apare din cauza diferențelor vestimentare, ci acolo unde școala nu are mecanisme reale de prevenție.
„Dacă există resurse, ele trebuie îndreptate către burse, consiliere, extinderea programului «Masă sănătoasă», transport, infrastructură și alte forme de sprijin real”, a subliniat CES într-un comunicat.
Modele europene și amenzi usturătoare
În expunerea de motive, senatorii PSD invocă modelele din Franța și Marea Britanie, susținând că există o reorientare europeană către standardizarea vestimentară în scopul echității. Totuși, proiectul nu furnizează date concrete care să dovedească eficiența acestor măsuri în reducerea fenomenului de bullying.
Pentru a asigura respectarea noii reglementări, proiectul prevede amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei pentru unitățile de învățământ care nu se conformează, sancțiuni care ar putea fi aplicate de Poliția Locală în cazul în care legea va fi adoptată în forma actuală.
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