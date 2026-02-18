Anunț privind începerea proiectului cu titlul: „DIGITALIZAREA ACTIVITATII ADORJAN PAVING SOLUTIONS SRL”
Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru Romînia modernă și reformată”
Anunț privind începerea proiectului cu titlul:
„DIGITALIZAREA ACTIVITATII ADORJAN PAVING SOLUTIONS SRL”
Numele beneficiarului: ADORJAN PAVING SOLUTIONS S.R.L.
ADORJAN PAVING SOLUTIONS S.R.L., cod de identificare fiscală RO37524136, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2017000759263, cu sediul social în Judetul Mures, oras Sat Livezeni, nr. 95, derulează începând cu data de 07/02/2025 proiectul Nr. ordine: 5722/i3/c9, intitulat: “ DIGITALIZAREA ACTIVITATII ADORJAN PAVING SOLUTIONS SRL finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, Investiția I3 „Scheme de ajutor pentru sectorul privat”, Măsura 1 „Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor”, Apel 1 „Digitalizarea IMM-urilor grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”.
Contract de finanțare nr. 5722/i3/c9- Cod proiect: 5722 – RUE: 5722
Durata proiectului: Data de începere – 07/02/2025; Data finalizare – 29/05/2026
Obiectivul principal al proiectului este creșterea gradului de digitalizare a întreprinderii, prin investiții în echipamente și soluții digitale, contribuind la transformarea digitală a economiei românești și la atingerea țintelor stabilite în Componenta C9 – Suport pentru sectorul privat, CDI, Investiția I3 – Digitalizarea IMM-urilor.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Creșterea gradului de digitalizare a afacerii prin utilizarea de soluții IT și platforme digitale pentru a îmbunătăți procesele existente in cadrul companiei.
- Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC cu scopul de a ajuta angajatii să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea companiei.
- Implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței și calității serviciilor existente prin digitalizarea activitatii societatii.
- Indeplinirea a minim 6 criterii de intensitate digitala, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare.
- Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de durabilitate.
I. Valoarea totală a proiectului (I.a+I.b): 182337.75 lei
I.a Valoarea totală neeligibilă: 29612.75 lei
I.b Valoarea totală eligibilă: 152725 lei
II. Asistenţă financiară nerambursabilă: 137452.50 lei, din care: TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 0.00 lei
III. Contribuţia proprie la valoarea eligibilă: 15272.50 lei
Date de contact beneficiar:
Email: [email protected], Telefon: 0747888559
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Economie
Comunicat de presă – 16 februarie 2026: Canalizare modernă și alimentare cu apă îmbunătățită pentru comunitățile din Blaj, Sâncel, Cistei, Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos
Comunicat de presă 16 februarie 2026 S.C. APA CTTA S.A. Alba, operatorul regional al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, derulează investiții majore pentru modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba, în cadrul Proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014–2020 – Etapa II”, […]
De ce sunt pantofii punctul central al oricărei ținute? (P)
De ce sunt pantofii punctul central al oricărei ținute? Există piese vestimentare care completează o ținută și există piese care o definesc. Pantofii fac parte din a doua categorie. Ei sunt declarația tăcută care spune cine ești, cât de atent îți alegi aparițiile și cât respect acorzi contextului. O ținută modernă și șic pornește adesea […]
Comunicat de presă – 2 februarie 2026: Investiții care au îmbunătățit serviciile de apă și canalizare în Munții Apuseni, în localitățile Abrud, Baia de Arieș și Arieșeni
Comunicat de Presă 02.02.2026 Investiții care au îmbunătățit serviciile de apă și canalizare în Munții Apuseni, în localitățile Abrud, Baia de Arieș și Arieșeni În cadrul Proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014–2020 – etapa II”, cod SMIS 319094, implementat de S.C. APA CTTA S.A. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Loturi de stafide „Furnicuța”, retrase din magazinele Lidl, din cauza prezenței unor reziduuri de pesticide
Loturi de stafide „Furnicuța”, retrase din magazinele Lidl, din cauza prezenței unor reziduuri de pesticide Lucsor Impex SRL a inițiat...
FOTO | Alba Iulia, gazdă pentru Reuniunea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru: Participă peste 50 de reprezentanți ai celor șase județe ale Regiunii Centru
Alba Iulia, gazdă pentru Reuniunea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru: Participă peste 50 de reprezentanți ai celor șase județe ale...
Știrea Zilei
Legea care taie pensiile speciale ale magistraților a trecut de Curtea Constituțională: Actul normativ merge la promulgare
Legea care taie pensiile speciale ale magistraților a trecut de Curtea Constituțională: Actul normativ merge la promulgare Judecătorii Curții Constituționale...
Memoriu al primarilor din Apuseni pentru demiterea președintelui Societății „Avram Iancu”: „Onoarea moților nu e negociabilă”
Memoriu al primarilor din Apuseni pentru demiterea președintelui Societății „Avram Iancu”: „Onoarea moților nu e negociabilă” O mare parte dintre...
Curier Județean
INCENDIU la Șard: Flăcările au cuprins o locuință. Pompierii din Alba Iulia intervin de urgență
INCENDIU la Șard: Flăcările au cuprins o locuință. Pompierii din Alba Iulia intervin de urgență O locuință din Șard a...
VIDEO | Nouă metodă de înșelăciune în Alba. Cum rămân vânzătorii fără bani după trimiterea coletului: ,,Apare imediat un cumpărător interesat”
Nouă metodă de înșelăciune în Alba. Cum rămân vânzătorii fără bani după trimiterea coletului: ,,Apare imediat un cumpărător interesat” O...
Politică Administrație
FOTO | Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean și administrația din orașul salin
Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean...
FOTO | Una dintre cele mai circulate străzi dintr-un oraș din Alba, „sub asediul” echipelor constructorului: „Se lucrează la calibrarea drumului”
Una dintre cele mai circulate străzi dintr-un oraș din Alba, „sub asediul” echipelor constructorului: „Se lucrează la calibrarea drumului” Lucrările...
Opinii Comentarii
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane Ziua bunătăţii spontane (Random Acts of Kindness Day), marcată în lume la 17 februarie, este...
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă. Ce nu este bine să faci în această perioadă
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă Începând cu 20 februarie, creştinii ortodocşi intră în Săptămâna Albă sau ”Săptămâna brânzei”. În...