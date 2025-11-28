Rămâi conectat

Anunț lansare Proiect: „Noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum la nivelul MĂNĂSTIRII ORTODOXE ROMÂNE DUMBRAVA”

MĂNĂSTIREA ORTODOXĂ ROMÂNĂĂ DUMBRAVA anunță lansarea proiectului cu titlul: „Noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum la nivelul MĂNĂSTIRII ORTODOXE ROMÂNE DUMBRAVA” ca urmare a semnării contractului de finanțare în data de  30 octombrie 2025.

Proiectul este cofinanțat din Fondul pentru Modernizare, în cadrul Programului-cheie 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Obiectivul general  

Obiectivul general al investiției constă în creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile, prin instalarea de noi capacități destinate autoconsumului la nivelul autorității publice locale, în conformitate cu direcțiile strategice stabilite în Programul-cheie 1 din cadrul Fondului pentru Modernizare..

Obiectivele specifice ale proiectului:

Pentru obiectivul de investiții „Noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum la nivelul MĂNĂSTIRII ORTODOXE ROMÂNE DUMBRAVA” obiectivele specifice sunt:

  • Creșterea nivelului de independență energetică a autorităților publice locale prin obținerea de energie din surse regenerabile.
  • Creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primara, respectiv o capacitate instalata totala din surse regenerabile 0,181 MW.
  • Reducerea impactului negativ asupra mediului, prin diminuarea anuală a emisiilor de carbon cu 121.12 tone CO₂.

Aceste obiective specifice contribuie la realizarea obiectivului general al proiectului, la atingerea indicatorilor I.1, I. 2, I.3, I.4,.I.5 și la alinierea acestuia cu angajamentele naționale și internaționale în domeniul energiei regenerabile și al sustenabilității.

Valoarea totala a proiectului: 1.180.765,53 lei
Valoarea maxima asigurata din Fondul pentru moderinzare: 1.180.765,53 lei
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2026

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de E-mail: [email protected]

REPREZENTANT LEGAL
Maria-Valeria CERCES

