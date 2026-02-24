Economie

Anunț finalizare proiect: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale «Ioan Maiorescu» Bucerdea Grânoasă, județul Alba”

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

-anunț finalizare proiect-

UAT Comuna Bucerdea Grânoasă anunță finalizarea cu succes a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale «Ioan Maiorescu» Bucerdea Grânoasă, județul Alba”, cod proiect F-PNRR-Dotări-2023-2637, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Pilonul VI: Politici pentru noua generație. Valoarea totală nerambursabilă a proiectului a fost de 932.791,50 lei.

Obiectivul general al proiectului a constat în asigurarea unui proces educațional modern, de calitate, incluziv și adaptat cerințelor actuale, pentru elevii Școala Gimnazială „Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă, prin dotarea unității de învățământ cu echipamente digitale, mobilier școlar modern și materiale didactice adecvate.

În urma implementării proiectului, au fost obținute următoarele rezultate:

  • un laborator de informatică complet echipat;
  • 14 săli de clasă dotate modern, pentru nivelurile preșcolar, primar și gimnazial;
  • un laborator multidisciplinar (fizică, chimie, biologie);
  • 3 cabinete școlare: cabinet psihopedagogic, sală de sport și cabinet de limbă și comunicare.

Aceste investiții contribuie direct la creșterea calității actului educațional, la dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și la crearea unui mediu de învățare sigur, atractiv și adaptat cerințelor educației moderne.

Proiectul s-a derulat în perioada 03.08.2023 – 30.03.2026, fiind finalizat conform graficului și obiectivelor asumate.

 

Date de contact beneficiar:

Comuna Bucerdea Grânoasă,

Localitatea Bucerdea Grânoasă, Str. Ioan Maiorescu, Nr. 82, Jud. Alba

Tel. 0258-883.301, E-mail: [email protected]

