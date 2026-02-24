Anunț finalizare proiect: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale «Ioan Maiorescu» Bucerdea Grânoasă, județul Alba”
Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
-anunț finalizare proiect-
UAT Comuna Bucerdea Grânoasă anunță finalizarea cu succes a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale «Ioan Maiorescu» Bucerdea Grânoasă, județul Alba”, cod proiect F-PNRR-Dotări-2023-2637, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Pilonul VI: Politici pentru noua generație. Valoarea totală nerambursabilă a proiectului a fost de 932.791,50 lei.
Obiectivul general al proiectului a constat în asigurarea unui proces educațional modern, de calitate, incluziv și adaptat cerințelor actuale, pentru elevii Școala Gimnazială „Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă, prin dotarea unității de învățământ cu echipamente digitale, mobilier școlar modern și materiale didactice adecvate.
În urma implementării proiectului, au fost obținute următoarele rezultate:
- un laborator de informatică complet echipat;
- 14 săli de clasă dotate modern, pentru nivelurile preșcolar, primar și gimnazial;
- un laborator multidisciplinar (fizică, chimie, biologie);
- 3 cabinete școlare: cabinet psihopedagogic, sală de sport și cabinet de limbă și comunicare.
Aceste investiții contribuie direct la creșterea calității actului educațional, la dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și la crearea unui mediu de învățare sigur, atractiv și adaptat cerințelor educației moderne.
Proiectul s-a derulat în perioada 03.08.2023 – 30.03.2026, fiind finalizat conform graficului și obiectivelor asumate.
Date de contact beneficiar:
Comuna Bucerdea Grânoasă,
Localitatea Bucerdea Grânoasă, Str. Ioan Maiorescu, Nr. 82, Jud. Alba
Tel. 0258-883.301, E-mail: [email protected]
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Economie
Anunț privind începerea proiectului cu titlul: „DIGITALIZAREA ACTIVITATII ADORJAN PAVING SOLUTIONS SRL”
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru Romînia modernă și reformată” Anunț privind începerea proiectului cu titlul: „DIGITALIZAREA ACTIVITATII ADORJAN PAVING SOLUTIONS SRL” Numele beneficiarului: ADORJAN PAVING SOLUTIONS S.R.L. ADORJAN PAVING SOLUTIONS S.R.L., cod de identificare fiscală RO37524136, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2017000759263, cu sediul social în Judetul Mures, oras Sat Livezeni, […]
Comunicat de presă – 16 februarie 2026: Canalizare modernă și alimentare cu apă îmbunătățită pentru comunitățile din Blaj, Sâncel, Cistei, Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos
Comunicat de presă 16 februarie 2026 S.C. APA CTTA S.A. Alba, operatorul regional al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, derulează investiții majore pentru modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba, în cadrul Proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014–2020 – Etapa II”, […]
De ce sunt pantofii punctul central al oricărei ținute? (P)
De ce sunt pantofii punctul central al oricărei ținute? Există piese vestimentare care completează o ținută și există piese care o definesc. Pantofii fac parte din a doua categorie. Ei sunt declarația tăcută care spune cine ești, cât de atent îți alegi aparițiile și cât respect acorzi contextului. O ținută modernă și șic pornește adesea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cazurile de gripă, în faza rapid descendentă în România. Epidemiolog: „Probabil urmează să ieșim din valul de gripă la finalul lunii februarie 2026”
Cazurile de gripă, în faza rapid descendentă în România. Epidemiolog: „Probabil urmează să ieșim din valul de gripă la finalul...
24-25 februarie 2026 | COD PORTOCALIU de VISCOL puternic în sudul județului Alba și în alte județe din țară
COD PORTOCALIU de VISCOL puternic în sudul județului Alba și în alte județe din țară Zona înaltă de munte din...
Știrea Zilei
FOTO | Inginer mecanic ziua, artist în timpul liber – Un tânăr din Alba, omul care dă viață lemnului: Mărțișoare din lemn, globuri pictate, cruci sau icoane, inspirate din viața satului, din natură sau din tematica religioasă
Inginer mecanic ziua, artist în timpul liber – Un tânăr din Alba, omul care dă viață lemnului: Mărțișoare din lemn,...
VIDEO | Decesul tinerei de 25 de ani din Sebeș: rezultatele preliminare au relevat faptul că moartea femeii a fost neviolentă. Care ar fi fost cauza
Decesul tinerei de 25 de ani din Sebeș: rezultatele preliminare au relevat faptul că moartea femeii a fost neviolentă. Care...
Curier Județean
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv și A negativ: ,,Pentru doi pacienți aflați în stare deosebit de gravă”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv și A negativ: ,,Pentru doi pacienți aflați în stare...
FOTO | Palatul Principilor Transilvaniei, colorat în albastru și galben la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina: Pentru unii, dimineața a venit cu zăpadă. Pentru alții, dimineața nu a mai venit
Palatul Principilor Transilvaniei, colorat în albastru și galben la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina: Pentru unii, dimineața...
Politică Administrație
Drept la replică | Prof. Irimie Popa după Memoriul primarilor din Apuseni care au cerut demiterea sa de la conducerea Societății „Avram Iancu”: „În loc să fiți parte din soluție, ați ales să jucați ca parte din problemele cu care moții se confruntă”
Drept la replică | Prof. Irimie Popa după Memoriul primarilor din Apuseni care au cerut demiterea sa de la conducerea...
FOTO | Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în zonă
Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în...
Opinii Comentarii
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români Dragobetele, sărbătoare populară autohtonă, specifică îndeosebi zonei de sud a...
24 februarie: Întâia şi a doua aflare a Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox
24 februarie: Întâia şi a doua aflare a Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox...